El dólar se mueve sin tendencia en torno a mínimos en varios meses, lo que reaviva reclamos

Con algunos movimientos para arriba y para abajo, la cotización del dólar se mostró sin tendencia clara en los últimos días en la plaza local. En cualquier caso, en una perspectiva algo más larga, se ubica en niveles mínimos desde mediados del año pasado, lo que reaviva cuestionamientos por el “atraso cambiario” en vísperas de decisiones acerca de la política monetaria.

En el circuito “interbancario” o mayorista, el tipo de cambio empezó diciembre negociado —en promedio— en torno a $ 39,3, luego mostró oscilaciones, hasta tocar un mínimo de $ 38,948 el lunes 15. Al día siguiente aumentó algunos centésimos, para volver al rango de los $ 39, y ayer, miércoles 17, subió al operarse a $ 39,247, informó el Banco Central (BCU).

Eso significa que, hasta la víspera, el tipo de cambio está en niveles casi idénticos a los de fin del mes pasado, aunque en el año cayó 10,9%.

“Con estos niveles de tipo de cambio, es muy difícil que a este país le vaya bien”, se quejó el presidente de la Asociación Rural, Rafael Ferber, en declaraciones al programa Valor agregado de radio Carve.

Según cálculos de Javier de Haedo, en los primeros 11 meses del año el tipo de cambio real (TCR) con fuera de la región cayó 9%, lo que supone un encarecimiento en dólares de Uruguay frente a sus socios más distantes. Mientras tanto, con Argentina bajó 21%, considerando el dólar oficial en ese país, y 12% en el libre; con Brasil mejoró 3%.

En una columna de opinión publicada esta semana en El País, ese economista señaló que el TCR bajó a “niveles insoportables porque ha habido mala praxis en la política económica desde hace años. Políticas inconsistentes con un déficit fiscal promedio de más de 4% del PIB en los últimos 10 años y políticas monetarias cambiarias contractivas. Además, una política salarial que recién ahora está abandonando la indexación”.

Preguntó: “¿Qué cosa extraordinariamente positiva nos ha sucedido en 2025 —y que no nos hemos enterado— para sostener un desplome de 10% en un TCR que ya era muy bajo hace 12 meses? O en 2022, cuando al cierre el año anterior el TCR extra regional estaba en el promedio histórico y en ese año cayó 20%. ¿Cómo explicar un desplome de 24% en el TCR bilateral con China en ese año? Lo que ocurrió, de nuevo, fue mala praxis. Bajar la inflación a cualquier costo. Incluso se llegó al absurdo, en el BCU, de amputarse el instrumento de intervenir en el mercado de cambios”.

Para De Haedo, esto trae “ganadores” —los importadores, los consumidores de bienes importados y los que viajan al exterior por turismo y compras— y “perdedores” —los exportadores de bienes y servicios y las industrias locales que compiten con bienes importados—; se trata de una situación equivalente “a imponer un tributo a unos y otorgar un subsidio a otros”.

Considera que esta situación “no va a cambiar. Es una mala política de país, como tantas otras que tenemos. Y los que se lamentan por la situación son llorones y deben reclamar reformas. Que casi nunca se hacen y cuando sí, no dan para compensar los daños”.

En tanto, Ángela Cortelezzi, una técnica de la Oficina de Programación y Política Agropecuaria (Opypa) del Ministerio de Ganadería, escribió en el Anuario 2025 presentado el martes 16 que la baja de la inflación anual a noviembre y el sobrecumplimiento de la meta oficial (4,5%) “podrían acelerar la convergencia de la tasa de política monetaria hacia su nivel de neutralidad en 2026. Si todos los demás factores permanecen incambiados, dado lo anterior, la tendencia descendente de la tasa de interés de referencia de la política monetaria (que es considerada como base para otras tasas de los bancos comerciales) podría generar una mayor preferencia por activos en dólares respecto a los nominados en pesos uruguayos y, por ende, presiones al alza en el tipo de cambio nominal en el mercado local”.

El BCU tomará una decisión sobre la tasa de política monetaria, actualmente en 8,0%, en la sesión del directorio del martes 23, previa reunión del comité —el Copom— en el que participan también técnicos. En los últimos días, la tasa operada en el mercado de pesos a un día se ubicó por encima de ese porcentaje.