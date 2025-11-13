El dólar sigue estable; empresarios estiman que valdrá $ 41,50 dentro de un año

La cotización del dólar en la plaza uruguaya tuvo mínimas variaciones diarias, de unos pocos centésimos. Se trata de una fase de virtual estabilidad que lleva un par de semanas; en el circuito “interbancario” se ha movido levemente por debajo de los $ 39,8. Ayer, miércoles 12, las compraventas mayoristas se hicieron a un precio promedio de $ 39,790, informó el Banco Central. Respecto a fin de octubre, el tipo de cambio bajó apenas 0,02%.
Tras la caída reciente del valor del dólar en Uruguay, los empresarios corrigieron sus expectativas cambiarias para dentro de un año, según una encuesta entre ejecutivos realizada en octubre por Exante y divulgada el lunes 10. El promedio de sus respuestas es que la cotización de la divisa estadounidense se ubicará entonces en $ 41,50. Solo el 10% de los consultados aguarda que el tipo de cambio supere los $ 43 una vez que transcurran los próximos 12 meses.
Las expectativas de inflación también se volvieron a ajustar a la baja en esta edición de la encuesta. El promedio de las respuestas espera que los precios minoristas acumulen un aumento de 4,7% al cierre del 2025 y proyectan un alza del costo de vida de 4,9% para todo 2026.