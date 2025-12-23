  • Cotizaciones
    martes 23 de diciembre de 2025

    El dólar volvió a moverse sin tendencia y cerró en torno a $ 39

    La divisa cerró el lunes 22 apenas por encima de los $ 39; un escenario de dólar global más débil y la “nueva nominalidad” en Uruguay explican el comportamiento

    Billetes de dólar y peso.

    Billetes de dólar y peso.

    FOTO

    Javier Calvelo/adhocFotos

    Con movimientos acotados y sin una señal clara de tendencia, la cotización del dólar volvió a fluctuar en rangos estrechos en la plaza local hacia el cierre de la semana pasada. En una mirada más amplia, el tipo de cambio se mantiene en niveles bajos en comparación con los observados meses atrás, un comportamiento que vuelve a poner en primer plano el debate sobre la competitividad y el llamado “atraso cambiario”.

    En el circuito mayorista —o “interbancario”—, el dólar se negoció el jueves 18 a un promedio de $ 39,182, mientras que el viernes 19 retrocedió a $ 39,043, según informó el Banco Central del Uruguay (BCU). En la jornada del lunes 22, la divisa volvió a subir algunos centésimos y se operó a $ 39,070, con lo que cerró el período prácticamente sin cambios relevantes y se mantuvo en torno a la barrera de los $ 39.

    En lo que va de diciembre, el dólar mostró oscilaciones acotadas, con variaciones de pocos centésimos, consistente con la baja volatilidad que viene caracterizando al mercado cambiario local en las últimas semanas.

    Ese desempeño del dólar en Uruguay se dio en paralelo a un contexto internacional que tampoco ofreció señales claras de fortalecimiento de la moneda estadounidense. El índice DXY —que mide el valor del dólar frente a una canasta de monedas relevantes— mostró leves avances entre el 17 y el 21 de diciembre, con variaciones diarias positivas de entre 0,06% y 0,17%, pero revirtió ese movimiento el lunes 22, cuando cayó 0,4% y cerró en torno a los 98,3 puntos.

    Un marco global que explica la quietud

    Ese telón de fondo fue parte del análisis planteado por el economista Alfonso Capurro en una charla reciente con clientes de Itaú Personal Bank, en la que definió a 2025 como “un muy mal año para el dólar”. Según sostuvo, la divisa estadounidense tuvo “el peor primer semestre en 50 años”, un desempeño que vinculó no solo al ciclo monetario, sino a cambios más profundos en el escenario político y financiero global.

    Capurro explicó que la debilidad del dólar responde a presiones estructurales asociadas a la agenda impulsada desde Estados Unidos, la guerra comercial y, en particular, a los cuestionamientos sobre la independencia futura de la Reserva Federal. En ese marco, advirtió que “El dólar está amenazado en varios frentes”, señaló, en referencia a los pilares de confianza sobre los que se construyó el sistema monetario internacional de las últimas décadas.

    Para Uruguay, ese contexto externo se combina con factores domésticos que tienden a contener los movimientos del tipo de cambio. Capurro destacó que la consolidación de una inflación más baja introduce una “nueva nominalidad” en la economía, que reduce la velocidad de ajuste de los precios relativos. “Con una economía que tiene inflación del 4, (...) los valores reptan a tasas mucho más bajas”, afirmó. Bajo ese supuesto, explicó que, partiendo de un dólar en torno a $ 39, una depreciación anual reducida permitiría mantener relativamente estable el tipo de cambio real, aunque en niveles que resultan incómodos para algunos sectores de la economía.

    En paralelo, la política monetaria local también incide sobre la dinámica cambiaria. El economista sostuvo que el BCU continuará con el proceso de baja de la tasa de política monetaria —actualmente en 8%— y estimó que podría llevarla hacia el entorno de 7,25% en los próximos meses.

    Así, entre un contexto externo de debilidad moderada del dólar y factores internos, como la desinflación y una política monetaria todavía contractiva en términos relativos, el tipo de cambio local cerró el período sin cambios significativos. Aunque este comportamiento contribuyó a la baja de la inflación, vuelve a poner en discusión sus efectos sobre la actividad y la competitividad, en particular, para los sectores más expuestos al comercio exterior.

