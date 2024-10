El "entorno tributario amigable" de Uruguay que atrajo al dueño de Mercado Libre y a otros argentinos

Marcos Galperín, el fundador de Mercado Libre , ha ido mudando su residencia en las últimas décadas, en parte por el golpe de los cambios políticos y económicos en su país. Se instaló en Uruguay en 2002, aunque en 2015 volvió a Argentina con la llegada de Mauricio Macri a la presidencia. En 2019, el regreso del kirchnerismo lo llevó a radicarse definitivamente en Uruguay. Pero el suyo no es un caso aislado, aunque sí emblemático por quién es. Con un patrimonio personal estimado en abril de US$ 6.300 millones —algo así como las exportaciones de bienes de Uruguay de medio año—, figuró en el puesto 453 del ranking de los más ricos según Forbes.

El documento titulado Impuestos a la riqueza para la equidad y el crecimiento, divulgado el miércoles 9, incluye un apartado que abunda en ese asunto bajo el título “¿Por qué se mudarían los emprendedores argentinos a Uruguay? Una mirada profunda a los impuestos diferenciales a la riqueza”, consignó Infobae y recogió El Observador.

La respuesta que da el BM es que las cuestiones tributarias han influido “de forma importante en la decisión de varios empresarios notables” de mudarse a Uruguay.

Por un lado, Argentina aplica un impuesto sobre la renta progresivo sobre los ingresos generados dentro del país tanto a residentes como no residentes, cuyas tasas marginales más elevadas pueden llegar a 35%. Además, cobra un tributo a la riqueza, una “carga significativa para los individuos de alto patrimonio”. Pero no solo esto: “el complejo sistema tributario del país a menudo cambia la legislación en la materia, mientras que la inestabilidad económica genera un entorno incierto para los contribuyentes”.

En contraste, Uruguay “se posicionó estratégicamente” como un “entorno tributario amigable”, apunta el documento. Se grava principalmente el ingreso generado dentro de fronteras, por lo cual aquellos de fuentes generadas en el exterior en general están exentos. Los no residentes están sujetos a una tasa fija del ingreso sobre la renta de 12% sobre los ingresos producidos en territorio uruguayo, una tasa “significativamente más baja que las tasas progresivas de Argentina”. Y la alícuota del tributo sobre la renta de las sociedades de Uruguay, de 25%, “es competitiva en comparación con otros países de la región”.

El BM señala que Uruguay cuenta con una “amplia red de tratados tributarios, que ayudan a evitar la doble imposición y facilitan las inversiones transfronterizas”. También marca que si bien el país “avanzó en términos de transparencia tributaria, sigue ofreciendo algún grado de secreto financiero que atrae a algunos individuos de alto patrimonio. Todas estas características representan un fuerte incentivo para mudarse a Uruguay”.

Otro atractivo, no mencionado en ese documento pero que es comúnmente señalado por los argentinos, es la opción de los nuevos residentes de tributar el Impuesto a la Renta de no Residentes (tax holiday) implica que en la práctica no quedaría gravado por esas rentas financieras en Uruguay por 11 años (el año que se hace residente fiscal por primera vez más 10 ejercicios adicionales). Ese incentivo fue aprobado durante el actual período de gobierno.