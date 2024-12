El gobierno hizo su última emisión del año; eleva tope de deuda

En su última emisión de deuda de 2024, concretada el martes 17, el gobierno colocó la serie 11 de Notas del Tesoro por US$ 15,6 millones, menos de la mitad del monto que ofreció en la subasta. Y fue a una tasa de 9,15%, la más alta para este papel con vencimiento en 2026 desde su lanzamiento.

El argumento fue que la “caída de los precios internacionales de las materias primas” y la “fuerte distorsión de precios respecto a Argentina determinaron un sustancial cambio de precios relativos en la economía uruguaya”, en particular entre precios transables y no transables y entre precios minoristas y el deflactor del Producto Interno Bruto (PIB). Este cambio derivó en una reducción de los índices inflacionarios en el país, mayor a la ya prevista en la Rendición de Cuentas de 2022, que determinó una “merma en los ingresos tributarios” respecto a lo estimado cuando se fijaron los créditos presupuestales y el tope de endeudamiento neto para el año en curso. Según las estimaciones del MEF, esa “resignación de ingresos” se sitúa en US$ 600 millones, equivalente a 0,7% del PIB.