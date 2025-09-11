El precio del dólar continúa moviéndose en torno a $ 40

Con volúmenes de operativa mayores a los habituales en algunos días, el precio del dólar en la plaza local se comportó al inicio de esta semana del mismo modo que en las anteriores: con movimientos diarios relativamente pequeños.
El índice DXY mostró relativa estabilidad, a la espera de los datos de inflación en Estados Unidos y las eventuales decisiones en materia de política monetaria por parte de su Reserva Federal
Las compraventas en el circuito mayorista —“interbancario”— se hicieron a valores promedio de en torno a los $ 40.
Esta relativa estabilidad de la cotización del dólar en Uruguay estuvo en línea con el comportamiento de esa divisa frente a otras, como las incluidas en el índice DXY —entre las cuales están el euro y el yen japonés—, a la espera de datos de inflación minorista y mayorista previos a la reunión de la próxima semana de la Reserva Federal estadounidense.
En la región, el dólar en Brasil registró una leve suba en los últimos días y se ubicó algo por encima de los 5,40 reales.
En Argentina se produjo un alza del tipo de cambio, además de un incremento del “riesgo país”, luego de la muy buena votación del peronismo en las elecciones de la provincia de Buenos Aires del domingo 7.