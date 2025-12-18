Exigir un consentimiento al cliente al depositar en dólares no es “adecuado”, dice gerente de Santander

—¿Qué le parece la medida anunciada por el Banco Central de pretender que los bancos exijan a sus clientes firmar un consentimiento para depositar en moneda extranjera?

—No estamos de acuerdo, no nos parece adecuado. Sí estamos de acuerdo en intentar buscar entre todos políticas, regulación, normas que ayuden a desdolarizar la actividad, pero elementos puntualmente como este no los compartimos.

En Uruguay hoy hay una libertad absoluta, en donde el inversor puede definir si quiere invertir en pesos, en dólares, en bonos, en Letras. Hay libertad, las opciones están y son los clientes los que toman las decisiones. A través de la educación financiera, a través de políticas de Estado, a través de incentivos normativos, fiscales, promover que haya un pasaje de ese negocio en dólares a pesos me parece bárbaro. Pero no hacerlo con medidas que mañana pueden no entenderse.

De hecho, hay bancos internacionales —este tema lo vimos en la Asociación de Bancos— que en sus casas matrices tendrían que ver cómo autorizan una cosa de estas. Cuestionarían de forma inmediata. O sea, que mañana haya un disclaimer por un cliente al abrir una cuenta en dólares; habría que ver muy bien qué dice ese disclaimer, cómo, para que la responsabilidad no sea de la institución.

Pero, bueno, estas son las cosas que también, hablando de institucionalidad, se plantean, se hablan, tienen idas y vueltas, y lo importante es que se escuchen todas las partes.