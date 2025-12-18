  • Cotizaciones
    Exigir un consentimiento al cliente al depositar en dólares no es “adecuado”, dice gerente de Santander

    Aunque adhieren al propósito de promover la desdolarización del sistema financiero impulsada por el Banco Central, las matrices de las entidades internacionales “cuestionarían de forma inmediata” el requisito de un disclaimer

    Gustavo Trelles.

    FOTO

    Pablo Vignali/adhocFOTOS
    Búsqueda | Ismael Grau
    Búsqueda | Iara Zinno
    Por Ismael Grau y Iara Zinno

    —¿Qué le parece la medida anunciada por el Banco Central de pretender que los bancos exijan a sus clientes firmar un consentimiento para depositar en moneda extranjera?

    —No estamos de acuerdo, no nos parece adecuado. Sí estamos de acuerdo en intentar buscar entre todos políticas, regulación, normas que ayuden a desdolarizar la actividad, pero elementos puntualmente como este no los compartimos.

    En Uruguay hoy hay una libertad absoluta, en donde el inversor puede definir si quiere invertir en pesos, en dólares, en bonos, en Letras. Hay libertad, las opciones están y son los clientes los que toman las decisiones. A través de la educación financiera, a través de políticas de Estado, a través de incentivos normativos, fiscales, promover que haya un pasaje de ese negocio en dólares a pesos me parece bárbaro. Pero no hacerlo con medidas que mañana pueden no entenderse.

    —¿Transmitieron esta postura a las autoridades?

    —Sí, claro.

    De hecho, hay bancos internacionales —este tema lo vimos en la Asociación de Bancos— que en sus casas matrices tendrían que ver cómo autorizan una cosa de estas. Cuestionarían de forma inmediata. O sea, que mañana haya un disclaimer por un cliente al abrir una cuenta en dólares; habría que ver muy bien qué dice ese disclaimer, cómo, para que la responsabilidad no sea de la institución.

    Pero, bueno, estas son las cosas que también, hablando de institucionalidad, se plantean, se hablan, tienen idas y vueltas, y lo importante es que se escuchen todas las partes.

