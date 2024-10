Exportaciones de mercaderías crecieron 14% en setiembre y China se afianzó como el principal cliente

Las exportaciones siguieron comportándose en setiembre como un motor dinámico de la economía uruguaya. Las solicitudes de ventas de mercaderías al exterior totalizaron US$ 1.182 millones, un aumento de 14% comparado con el mismo mes de 2023.

China ocupó en setiembre el primer lugar en el ranking de destinos de exportación, con ventas que alcanzaron los US$ 299 millones y representaron el 25% del total. La Unión Europea se consolidó como el segundo cliente (US$ 196 millones) y Brasil fue el tercer destino (US$ 178 millones).