En cifras: estos son los aranceles con los que Donald Trump golpea país por país

Las naciones asiáticas y la Unión Europea se encuentran entre las más afectadas, pero de los gravámenes no escapan América Latina ni su mayor aliado: Israel. Islas solo habitadas por pingüinos también están en la lista. ¿Cómo desglosó el líder de la Casa Blanca las nuevas tasas de aduana? ¿Son realmente “recíprocos”? ¿Cuáles han sido hasta ahora los aranceles impuestos por otros países a EE.UU.?

Estados Unidos China califica los aranceles de Donald Trump de intimidación y advierte de contramedidas si no da marcha atrás

Camboya: 49%

Laos: 48%

Vietnam: 46%

Myanmar: 45%

China: 34%, al que se suma el 20% previo, lo que elevaría los aranceles a un 54%.

Tailandia: 37%

Indonesia: 32%

India: 26 %

Japón: 24%

Malasia: 24%

Brunéi: 24%

Filipinas: 18%

20% para la UE, ni el país dirigido por su aliada Giorgia Meloni se escapa

El líder republicano confirmó aranceles del 20% para todos los 27 países de la Unión Europea. El porcentaje se suma al 25% de las tasas al acero y aluminio, que entraron en vigor desde el pasado 12 de marzo para varias naciones, incluido el bloque del Viejo Continente.

Por separado, para Reino Unido, Washington impone aranceles del 10%.

10% de aranceles para países de América Latina

Las naciones de la región, como Brasil, Colombia, Chile, Argentina, Perú, Costa Rica, Ecuador, República Dominicana, Guatemala, Honduras y El Salvador, reciben así la tasa aduanera básica que Donald Trump decidió aplicar de manera universal.

México, por ahora, esquiva el 10% en la andanada de aranceles anunciada por el mandatario estadounidense el 2 de abril, si cumple, aseguró, con las reglas de origen del tratado comercial de América del Norte (T-MEC). El mismo lineamiento fue anunciado para Canadá.

Sin embargo, México-y también Canadá-ya están sujetos a un arancel general del 25% para productos fuera del T-MEC, recientemente impuesto por Trump por su supuesta falta de colaboración para frenar la inmigración irregular y el tráfico de fentanilo. Esa medida afectará al 50% de las exportaciones mexicanas.

10% de aranceles a Islas Heard y McDonald, solo habitadas por pingüinos

Nadie está a salvo. Un grupo de islas de la Antártida habitadas por pingüinos también son blanco de la guerra comercial del presidente de Estados Unidos.

Entre ellas, la diminuta isla Norfolk y otras remotas, como Heard y McDonald, que forman un territorio de ultramar de Australia.

Rusia, Cuba y Corea del Norte escapan de lo peor de la ira arancelaria de Donald Trump

Con el mundo sumido en una guerra comercial, luego de que Trump impusiera un arancel mínimo del 10% a la mayoría de los bienes importados a Estados Unidos, algunos países: Rusia, Belarús, Cuba y Corea del Norte evitaron ser parte de la avalancha arancelaria anunciada el 2 de abril.

Al ser cuestionado sobre por qué Rusia no figura en la lista, el secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, declaró a ‘Fox News’ que su país no comercia con Moscú ni Belarús y que esos lugares ya están sujetos a sanciones. No obstante, el comercio de bienes entre Rusia y Estados Unidos fue de 3.500 millones de dólares en 2024, según cifras estadounidenses. En 2021, el año anterior a la invasión rusa de Ucrania, fue de 36.000 millones de dólares.

Sobre Cuba, Belarús y Corea del Norte, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró a ‘Axios’ que esas naciones no están incluidas debido a los elevados aranceles y sanciones que ya se les imponen.

Con Reuters, AP y medios locales

FUENTE:FRANCE24