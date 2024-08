Financieras defienden las tasas que cobran y dicen que una “gran cantidad” dan pérdidas

En el caso de créditos más pequeños, por entre $ 3.000 y $ 4.000 y a plazos muy cortos, “una tasa de equilibrio razonable sería del orden del 140%. Ese es el costo que puede tener ese crédito para cobrarlo, tener el fondeo y en definitiva por el grado de incobrabilidad probable”, sostuvo. Agregó que “si el negocio fuera tan bueno habría muchas más empresas interesadas en ingresar al mercado, que es relativamente fácil porque no tiene las restricciones que tienen los bancos”, dijo el presidente de la Aneac.

Acerca de quienes ven a las empresas del sector como “usureras”, señaló que esa imagen surge porque cuando se habla de las tasas se las compara con el costo del dinero o la inflación. Explicó: “Cuando se comparan cosas que no son comparables, te da una imagen de que ahí existiría una rentabilidad muy grande, pero todo eso se desmiente al hacer un análisis serio de todo este proceso”.

Endeudamiento

El empresario reconoció que el programa de reestructuración de deudas con bancos y financieras que está vigente “no necesariamente” soluciona estos casos y se necesita de educación financiera para que quien toma un crédito “sepa cuáles son las responsabilidades” al momento de endeudarse. Del mismo modo, dijo, del lado del acreedor se necesita que este cuente con más información sobre el deudor, en especial de su situación laboral, “para que el crédito sea más sano cuando se otorga”.

Otro elemento es que la Central de Riesgo del BCU “empiece a nutrirse de mayor información de todas las personas que toman créditos”, comentó. Según dijo, está planteado que comiencen a remitir información administradoras —con activos y contingencias menores a las 150.000 unidades reajustables— y las empresas que prestan dinero en efectivo, en este último caso desde 2025.

Grasso insistió en que en la medida que “haya mucha más información acerca del deudor y este conozca mejor las obligaciones del crédito que está tomando el sistema de créditos será un sistema mucho más sano, transparente y eficiente. Y que no se vuelva a repetir esta situación de endeudamiento”. De cumplirse esas condiciones, dijo, “las tasas podrían bajar, porque el nivel de morosidad debería ser menor y el costo de oportunidad viene dado también por la mayor eficiencia de los recursos”.

El negocio

Para Grasso, el sector de crédito al consumo tiene un nivel de competitividad “muy alto, y una prueba de eso es lo que se puede ver del punto de vista de la publicidad que hacen todas estas empresas para atraer clientes”. Dijo que actualmente hay más de 100 empresas que otorgan esta clase de préstamos.

El hecho de que cuatro empresas concentran el 75% del stock de crédito de las financieras de mayor porte lo asoció a “la historia de esas empresas, que fueron las que comenzaron todo este proceso”.

De cara al cierre del ejercicio de las financieras de mayor porte —en octubre—, el empresario dijo que en los últimos años “el margen de rentabilidad ha venido bajando” y auguró “una situación bastante parecida al año anterior”. Atribuyó la reducida rentabilidad al bajo crecimiento demográfico del país, lo cual lleva a las empresas a “competir por los mejores clientes, que son los mejores pagadores”, tratando de ofrecerles “más dinero y a tasas relativamente menores”.

Aseguró que, como consecuencia de esa baja rentabilidad y del elevado número de financieras en el mercado, “hay una gran cantidad de empresas que están en sus puntos de equilibrio y que están perdiendo dinero” al no estár logrando una “masa crítica” de clientes para mantenerse en el mercado. “Probablemente haya cierta fusión de alguna empresa con otra”, para permitir que logren esa masa crítica para que pueda empezar a ser rentable, estimó.

De las 16 financieras “grandes” —con activos y contingencias mayores a las 150.000 unidades reajustables, equivalentes a US$ 6,4 millones—, tres dieron pérdidas: Crédito de Valor, Pronto y Microfin. Otras cinco —Crédito Naranja, Club del Este, Italmundo, Paigo y Así— ganaron menos de 1 millón de dólares y el resto tuvo utilidades superiores a ese monto.

En conjunto, el sector registró hasta julio ganancias por US$ 78,4 millones, US$ 3,4 millones más que en los primeros nueve meses del ejercicio anterior. El podio lo ocupan OCA (US$ 30,4 millones), Anda (US$ 12,6 millones) y —en forma compartida— Creditel y Crédito de la Casa, ambas propiedad del Banco Santander (US$ 12 millones cada una).

La rentabilidad de estas empresas en relación con los activos fue de 4,7%.