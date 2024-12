Gremio de bancarios propone crear un “‘holding’ del sector financiero público”

Infraestructura “No me imagino” que la CND pase a ser una agencia de infraestructura como pretende la Cámara de la Construcción

El presidente del BROU, Salvador Ferrer, fue uno de los defensores de esa iniciativa de fusión. “El Banco República y el Banco Hipotecario juntos pueden traccionar mucho más que por separado. En el mundo ya no existen bancos puramente hipotecarios, sino que hay modelos comerciales universales, completos, como ofrecen nuestros competidores. No meto en esto al Banco de Seguros porque es una empresa de seguros con nombre de banco. Estoy convencido de que una fusión permitiría llegar a más familias en mejores condiciones de tasa y plazo, con una mayor capacidad comercial que la que puede ofrecer hoy el Hipotecario; hemos tratado de acordar sinergias, pero no es lo mismo que ser una sola institución”, dijo ese jerarca en una entrevista en enero con Búsqueda.

Banco de desarrollo

Paralelamente, el documento señala como “fundamental colocar en la discusión nacional la necesidad de avanzar en la creación de una banca de fomento y desarrollo a partir de una política de Estado, mediante la coparticipación de manera competitiva entre los actores del sistema”.

En ese sentido, la AEBU plantea la reformulación de la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND) como institución que pueda operar como “banco de segundo piso”, asumiendo el rol de “liderar y generar un pool de fondos financieros para el desarrollo, proveniente de bancos estatales y privados, actores institucionales, fondos de inversión y emisores de valores”.

En un marco de “fortalecimiento, la CND podrá asumir la administración de los fondos ejecutables y de financiamiento de la inversión de las intendencias, la coordinación de fondos disponibles en los ministerios, vehiculizar fondos para el financiamiento de la actividad productiva, unificando así una multiplicidad de programas públicos dirigidos a canalizar financiamiento —en general proveniente de préstamos internacionales— a efectos de lograr la máxima eficiencia en la orientación y gestión de dichos recursos y permitir su acceso a más empresas y proyectos”.

El documento recuerda que hoy no existe en Uruguay una “banca de desarrollo en el sentido tradicional, aunque hay dos instituciones que desempeñan roles complementarios: la Agencia Nacional de Desarrollo (Ande) y la CND, esta última en actividades de infraestructura.