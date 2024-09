“No me imagino” que la CND pase a ser una agencia de infraestructura como pretende la Cámara de la Construcción

El presidente de la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND), José Luis Puig, suele repetir que el holding de empresas que la integran es un “instrumento” que ayuda a “mejorar la gestión” de varios organismos públicos, pero que no resuelve por sí misma. “Nos activamos con base en las instrucciones que nos da el cliente. No tomamos ninguna decisión”, dijo el ejecutivo a Búsqueda sobre el rol de la accionista de la Corporación Vial del Uruguay (CVU), de la administradora de fideicomisos Conafin y de la Corporación Ferroviaria del Uruguay (CFU).

La Cámara de la Construcción impulsa que Uruguay incorpore una agencia de infraestructura que planifique a largo plazo las obras necesarias para el país. Los empresarios consideran que una modernización de la CND la haría la oficina ideal para albergar esa nueva institución. Pero el presidente de la corporación no coincide con el planteo.

“Yo no termino de entender lo que está en la cabeza” de esa cámara, puesto que implicaría “cambiar cómo está funcionando ahora”, señaló Puig. Hoy, agregó, cada organismo decide en qué invertir y toma sus decisiones en función de lo que cree “correcto”. Si la agencia se instalara en la CND, tendría que intervenir las decisiones de cada uno de los organismos. “No me imagino cómo hacer para que todo eso no se choque (...). Habría que pensarlo un poco y ver cómo piensan ellos de hacerlo posible, sin estar pisándole los pies a nadie. No me queda claro quién decide, cómo decidís por encima de los otros organismos qué es lo que conviene”, indicó.

El presidente de la CND no comparte que no haya una mirada hacia adelante en las inversiones de infraestructura. Este matiz ya lo había marcado en febrero, cuando fue entrevistado en el diario El País: “Las decisiones no son muy rápidas pero las decisiones se están tomando y hay gente pensando en el mediano plazo”.

La idea de transformar a la CND en una agencia de infraestructura no es nueva. Álvaro García, quien presidió la corporación y luego fue director de Planeamiento y Presupuesto y ministro de Economía en gobiernos del Frente Amplio, planteó que esta conversión ayudaría a canalizar inversiones de las AFAP. El actual gerente general de la CND, Sergio Fernández, también ha promovido esta propuesta.

CFU y Self

La puesta en marcha del Ferrocarril Central para, principalmente, trasladar celulosa y otros productos desde la planta de UPM al Puerto de Montevideo reactivó el uso —hasta entonces marginal— del tren para carga. La CND está relacionada con este negocio: además de ser propietaria de la CFU, tiene el 49% de las acciones de Servicios Logísticos Ferroviarios (Self), la empresa creada en 2011 para brindar servicios de logística por la vía férrea.

Puig aseguró que la reactivación de este modo de transporte será “un negocio redituable”, pero señaló que quedarán pendientes para la próxima administración varias decisiones.

Una de las tareas del gobierno que asuma el 1o de marzo deberá ser adecuar las líneas. Según el titular de la CND, la que une Montevideo con Paso de los Toros es “de primer mundo”, pero su continuidad hacia Rivera “no es óptima” más allá de algunos arreglos que se hicieron durante la administración frenteamplista. A la unión con Salto, en tanto, le falta la construcción de un tramo. La línea a Minas está en condiciones porque tenía a Ancap como uno de sus clientes.

Además de las obras en la red férrea, son necesarios algunos cambios normativos. Cuando se creó Self, AFE concedió a la CFU el mantenimiento de la red —una tarea similar a la de la CVU con las rutas nacionales—. Sin embargo, la Rendición de Cuentas de 2022 pasó la infraestructura de las vías desde AFE hasta la Dirección de Transporte Ferroviario del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP).

locomotora Self.jpg Una de las locomotoras de Self, recuperada en 2018 Presidencia

“CFU era una concesión entre AFE y CND para mantener las vías. Pero ahora las vías no son más de AFE sino del ministerio. O sea que, de alguna manera, esto es algo que se va a tener que formalizar y estará dentro del paquete de lo que se quiere hacer con el sistema ferroviario”, explicó Puig.

Otra decisión que se deberá tomar es qué hacer con Self. En la memoria 2023 de la sociedad se aseguró que el gobierno prevé potenciarla y ponerla en competencia, pero para esto será necesario “hacer inversiones”, indicó el presidente de la CND. “Si se quiere que esto siga como está, hay que invertir. Si se quiere buscar un socio privado, puede pasar a ser una empresa mixta. O si se quiere que no nos ocupemos más de Self y venderla”, planteó como opciones.

Para Puig, “sería bueno” que Self siga transportando mercadería por la red ferroviaria. Una consultoría concluyó que Ancap y los empresarios del sector arrocero del este del país son sus potenciales clientes. Además, si se hace una conexión en Salto con Argentina, aumenta la “potencialidad” de la empresa.

MTOP, la “estrella”

El ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero, reitera que las inversiones en carreteras en este período de gobierno han alcanzado récords históricos al destinar unos US$ 3.780 millones. Para financiar estas construcciones, la CVU fue un socio clave. “La estrella fue el MTOP, que hizo toda esa cantidad de obras impresionantes. Nosotros lo que hicimos a través de CVU fue lograr la fuente de financiamiento”, destacó el presidente de la CND.

Puig también destacó la creación de los Cremaf (contratos de construcción, rehabilitación, mantenimiento y financiamiento) como una alternativa “más ágil” para conseguir las inversiones del sector privado. Esta modalidad ha sido cuestionada desde el Frente Amplio porque produce un aumento del endeudamiento que no se refleja en el déficit fiscal. Consultado sobre estos planteos, el presidente de la CND reiteró que lo que hace la entidad es ejecutar las órdenes que le dan del Poder Ejecutivo. “Estás haciendo obra pública con endeudamiento, pero la plata por la que te estás endeudando está quedando en un activo fijo para el Estado. Las carreteras están ahí, van a ser de mejor manera, van a ser de mejor calidad”, señaló.