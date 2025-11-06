Inflación, comercio exterior, salarios, déficit fiscal, actividad económica en Uruguay en números

Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería.

La inflación tuvo una ligera aceleración en octubre y fue de 0,40%. Eso determinó, a la vez, una suba de la tasa de los últimos 12 meses móviles, que pasó de 4,25% en setiembre a 4,32%.

Con un alza de 0,85%, los “alimentos y bebidas no alcohólicas” fueron el rubro con mayor incidencia en la variación mensual del Índice de Precios al Consumo.

5,0%

Los empresarios —en mediana— mantuvieron su expectativa de inflación para este año en 5,0% y bajaron a ese mismo porcentaje el alza de precios minoristas que esperan para el 2026, según la encuesta del Instituto Nacional de Estadística.

Por otra parte, para 2027 proyectan que la inflación será de 5,5%.

US$ 1.089 millones

En octubre, las exportaciones de mercaderías tramitadas —“solicitudes”— fueron por US$ 1.089 millones.

Debido a la parada técnica por mantenimiento de la planta de UPM en Fray Bentos, ese monto significó una caída de 6% frente al mismo mes de 2024.

-4,2%

El déficit del sector público global en los 12 meses a setiembre se amplió levemente, a US$ 3.341 millones. Eso equivale a 4,2% del Producto Interno Bruto (PIB), una décima de punto más respecto al año móvil cerrado en agosto.

Si se dejan de lado los ingresos extraordinarios por el fideicomiso de los “cincuentones”, el desequilibrio fiscal fue algo mayor, de 4,4% del PIB.

-0,41%

El salario nominal promedio virtualmente se mantuvo (0,02%) en la comparación con el mes previo. Como la inflación fue mayor, se produjo una pérdida de poder adquisitivo de 0,41% en ese lapso.

Sin embargo, el salario medio registró aumentos reales —por encima de la inflación— tanto en la comparación con diciembre (2%) como con setiembre de 2024 (1,21%). Las remuneraciones en el sector público tuvieron una evolución más favorable que las del área privada.

0,2%

En agosto, el Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE) aumentó 0,2% frente a un año atrás, pero bajó tanto en la medición desestacionalizada —ajustada por los efectos estacionales y de calendario— (-0,8%) y en tendencia-ciclo (-0,1%). Esa última es especialmente útil para el análisis estructural y la detección de puntos de inflexión en la actividad económica.

El IMAE es un indicador sintético que resume la actividad de las distintas ramas de la economía en un determinado mes.

US$ 16,9 millones

En setiembre se dio un ligero déficit comercial, de US$ 16,9 millones, considerando las exportaciones de bienes efectivamente concretadas (US$ 1.167 millones) e importaciones por US$ 1.184 millones, según estadísticas del Banco Central.