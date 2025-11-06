  • Cotizaciones
    jueves 06 de noviembre de 2025

    Inflación, comercio exterior, salarios, déficit fiscal, actividad económica en Uruguay en números

    Síntesis de los principales indicadores relativos a la actividad económica en Uruguay conocidos la última semana

    Clientes en un supermercado.

    Clientes en un supermercado.

    FOTO

    Javier Calvelo/adhocFotos
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    4,32%

    Gabriel Oddone y otros jerarcas del área económica junto a la vicepresidenta Carolina Cosse, antes de la presentación del proyecto de Ley del Presupuesto Nacional.
    Ley de Presupuesto

    Las proyecciones macro del gobierno: inflación estabilizada en 4,5% y PIB de más de US$ 100.000 millones en 2029

    Por Redacción Búsqueda
    La instancia de presentación de las pautas salariales para la actual ronda de Consejos. 
    Negociación colectiva

    Consejos de Salarios: se cerraron los primeros cuatro convenios, que involucran a 13.000 trabajadores

    Por Redacción Búsqueda

    La inflación tuvo una ligera aceleración en octubre y fue de 0,40%. Eso determinó, a la vez, una suba de la tasa de los últimos 12 meses móviles, que pasó de 4,25% en setiembre a 4,32%.

    Con un alza de 0,85%, los “alimentos y bebidas no alcohólicas” fueron el rubro con mayor incidencia en la variación mensual del Índice de Precios al Consumo.

    5,0%

    Los empresarios —en mediana— mantuvieron su expectativa de inflación para este año en 5,0% y bajaron a ese mismo porcentaje el alza de precios minoristas que esperan para el 2026, según la encuesta del Instituto Nacional de Estadística.

    Por otra parte, para 2027 proyectan que la inflación será de 5,5%.

    US$ 1.089 millones

    En octubre, las exportaciones de mercaderías tramitadas —“solicitudes”— fueron por US$ 1.089 millones.

    Debido a la parada técnica por mantenimiento de la planta de UPM en Fray Bentos, ese monto significó una caída de 6% frente al mismo mes de 2024.

    -4,2%

    El déficit del sector público global en los 12 meses a setiembre se amplió levemente, a US$ 3.341 millones. Eso equivale a 4,2% del Producto Interno Bruto (PIB), una décima de punto más respecto al año móvil cerrado en agosto.

    Si se dejan de lado los ingresos extraordinarios por el fideicomiso de los “cincuentones”, el desequilibrio fiscal fue algo mayor, de 4,4% del PIB.

    -0,41%

    El salario nominal promedio virtualmente se mantuvo (0,02%) en la comparación con el mes previo. Como la inflación fue mayor, se produjo una pérdida de poder adquisitivo de 0,41% en ese lapso.

    Sin embargo, el salario medio registró aumentos reales —por encima de la inflación— tanto en la comparación con diciembre (2%) como con setiembre de 2024 (1,21%). Las remuneraciones en el sector público tuvieron una evolución más favorable que las del área privada.

    0,2%

    En agosto, el Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE) aumentó 0,2% frente a un año atrás, pero bajó tanto en la medición desestacionalizada —ajustada por los efectos estacionales y de calendario— (-0,8%) y en tendencia-ciclo (-0,1%). Esa última es especialmente útil para el análisis estructural y la detección de puntos de inflexión en la actividad económica.

    El IMAE es un indicador sintético que resume la actividad de las distintas ramas de la economía en un determinado mes.

    US$ 16,9 millones

    En setiembre se dio un ligero déficit comercial, de US$ 16,9 millones, considerando las exportaciones de bienes efectivamente concretadas (US$ 1.167 millones) e importaciones por US$ 1.184 millones, según estadísticas del Banco Central.

    Seguridad Pública

    Violencia en el fútbol: el Poder Ejecutivo prepara una normativa para accionar de oficio contra barras bravas

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Omar Paganini

    Paganini critica que el gobierno “guarde en un cajón” el ingreso de Uruguay al Acuerdo Transpacífico

    Por Redacción Búsqueda
    Medioambiente

    De control de vertidos a protección de ecosistemas: Ministerio de Ambiente impulsa una transformación normativa

    Por Lucía Cuberos
    Estafa

    Caso de corredora de bolsa Sara Goldring “cambió de fase” luego del fracaso del acuerdo

    Por Redacción Búsqueda

    Donald Trump saluda a Javier Milei en la Casa Blanca, el 14 de octubre de 2025. 
    Video

    El gobierno mira con preocupación un acercamiento comercial entre Milei y Trump

    Por Redacción Búsqueda
    Peter Howitt, premio Nobel de Economía 2025.

    Premio Nobel de Economía Peter Howitt: la apertura comercial “es clave para la innovación”

    Por Iara Zinno
    Caso Cardama: mientras negociaba el contrato, el astillero intentó eliminar la exigencia de presentar una garantía

    Caso Cardama: mientras negociaba el contrato, el astillero intentó eliminar la exigencia de presentar una garantía

    Por Guillermo Draper
    Juzgado Especializado en Crimen Organizado en Montevideo. 

    Autoridades y el sistema de justicia señalan un avance del crimen organizado, pero las causas se redujeron en 2024

    Por Macarena Saavedra