Inflación, déficit fiscal, comercio exterior, salarios y actividad laboral en Uruguay en números

6%

Las empresas encuestadas en enero por el Instituto Nacional de Estadística proyectan —en mediana— una inflación de 6,0% para este año y de 6,5% para 2026, en un entorno de expectativas de costos mayores (7,0% y 7,7%, respectivamente).

US$ 912 millones

Las solicitudes de exportación de bienes totalizaron US$ 912 millones en enero, un aumento de 6% frente al mismo mes de 2024.

La carne bovina, la celulosa y los lácteos fueron los principales rubros exportados, y Brasil, China y la Unión Europea los destinos más relevantes.

-4,1%

El déficit del sector público global en los 12 meses cerrados en diciembre pasado fue equivalente a 4,0% del Producto Interno Bruto (PIB). Si se dejan de lado los ingresos extraordinarios por los llamados “cincuentones” que salieron del régimen de AFAP y volvieron a aportar exclusivamente al Banco de Previsión Social, el resultado negativo fue levemente mayor, de 4,1% del PIB.

Un año atrás, al término de 2023, el déficit fiscal había sido de 3,5% (3,6% sin “cincuentones”).

0,85%

En diciembre los salarios medios perdieron un 0,18% de poder adquisitivo, ya que la inflación superó los incrementos nominales. Sin embargo, si si se compara con el fin de 2023 registraron un aumento en términos reales —por encima del Índice de Precios al Consumo— de 0,85%.

3,3%

El Indicador Mensual de Actividad Económica —un indicador sintético que resume la actividad de las distintas ramas de la economía— aumentó en noviembre 3,3% respecto a un año atrás, aunque en la medición destacionalizada respecto a octubre bajó 1,6%.

En tendencia-ciclo, el indicador registró un incremento de 0,2%.

US$ 1.481 millones

Las importaciones de mercaderías totalizaron el año pasado US$ 11.697 millones, una pequeña baja (-0,3%) en comparación con el monto de 2023. A su vez, las exportaciones efectivamente concretadas sumaron US$ 10.215 millones, un incremento interanual de 10,8%, por lo que el saldo de la balanza comercial de Uruguay en 2024 fue deficitaria en US$ 1.481 millones, según estadísticas informadas por el Banco Central.

56,8%

Más hombres y mujeres se incorporaron al mercado laboral en el transcurso del año pasado y las tasas específicas de actividad por sexo terminaron en 73,0% y 56,8%, respectivamente.

Mientras, el desempleo respecto a diciembre de 2023 virtualmente se mantuvo entre ellas, en poco más de 9% de las mujeres de 14 años o más, consideradas económicamente activas. Entre los varones, la tasa bajó de 6,7% entonces a 5,9% a fin de 2024.