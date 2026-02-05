  • Cotizaciones
    jueves 05 de febrero de 2026

    Inflación, exportaciones, déficit fiscal, salarios y actividad económica en Uruguay en números

    Síntesis de los principales indicadores relativos a la actividad económica en Uruguay conocidos la última semana

    Sede de OSE.

    Sede de OSE.

    FOTO

    Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    3,46%

    Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
    Negociación colectiva

    Consejos de Salarios: con la primera fase de la ronda casi cerrada y varios “hitos”, MTSS convoca nuevas mesas

    Por Redacción Búsqueda
    Ministro Gabriel Oddone.
    Finanzas públicas

    Déficit fiscal cerró el 2025 por encima de 4% del PIB; ministro dice que seguirá “alto” este año

    Por Redacción Búsqueda

    La inflación tuvo una aceleración en enero, en parte por el ajuste en las tarifas de los servicios públicos, como el suministro de agua potable y la electricidad; el Índice de Precios al Consumo aumentó 0,92% en el mes.

    Sin embargo, como ese registro fue menor que un año atrás, la tasa en períodos de 12 meses —móviles— bajó a 3,46%. Es la menor inflación anual desde agosto del 2005.

    US$ 995 millones

    Con el impulso de la carne y la pasta de celulosa, las exportaciones de mercaderías crecieron en el primer mes del año. Los envíos tramitados (“solicitudes”) fueron por US$ 995 millones, un incremento interanual de 9%, informó Uruguay XXI.

    4,8%

    El déficit anual en las finanzas de todo el sector público fue de US$ 3.722 millones, equivalente a 4,4% del Producto Interno Bruto (4,8% sin “cincuentones”) al cierre del año pasado, y de 4,1% el del gobierno central y el BPS.

    2,26%

    En diciembre, el Índice Medio de Salarios aumentó 0,21% respecto a noviembre, en tanto que subió casi 6% en la comparación con fines del 2024.

    Descontada la inflación, el incremento del poder adquisitivo de los sueldos fue de 0,30% en el último mes del 2025 y de 2,26% en la comparación de los últimos 12 meses. En ese último período, el aumento real fue algo mayor en el sector público (2,34%) que en el privado (2,20%).

    -0,4%

    El Indicador Mensual de Actividad Económica, que muestra de manera sintética la evolución de la producción de las distintas ramas de la economía, registró en noviembre una baja de 0,4% frente al mismo mes del 2024 y de 0,9% en la medición desestacionalizada. En tendencia-ciclo aumentó 0,1%.

    Partido Nacional

    Con distintos tonos y discursos, sectores blancos reformulan sus estrategias políticas hacia adentro y hacia afuera

    Por Federico Castillo
    Infecciones respiratorias

    Médicos esperan que vacunación contra el VRS supere el 80% de las embarazadas este año y que se reduzca brecha

    Por Leonel García
    Fútbol Uruguayo

    Yamandú Orsi recibió a Alonso y Ache, que le pidieron exoneraciones impositivas a la reforma del Centenario

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Parlamento

    Fiscal de Corte: el oficialismo evalúa negociar dos votos en el Senado para lograr la designación de un nuevo titular

    Por Victoria Fernández

    Álvaro Niggemeyer.

    Casmu ofrece reintegrar como capitalizador a médico expulsado e indemnizarlo con $ 11 millones

    Por Redacción Búsqueda
    Presidente de Nicaragua, Daniel Ortega

    Uruguay expresa en la OEA su preocupación por “el creciente deterioro” de los derechos humanos en Nicaragua

    Por Redacción Búsqueda
    Ursula von der Leyen, Santiago Peña, Javier Milei y Yamandú Orsi se saludan al final de la ceremonia de firma del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, el 17 de enero de 2026.  

    Moody’s: beneficios “graduales” de un acuerdo Mercosur-UE respaldan la calificación de Uruguay

    Por Redacción Búsqueda
    Sede de la ANEP en Montevideo en 2022.

    Colegios privados dicen que cambios en diseño curricular afectan la gestión, en especial en bachillerato

    Por Nicolás Delgado