Inflación, exportaciones, déficit fiscal, salarios y actividad económica en Uruguay en números

3,46%
Síntesis de los principales indicadores relativos a la actividad económica en Uruguay conocidos la última semana
3,46%
La inflación tuvo una aceleración en enero, en parte por el ajuste en las tarifas de los servicios públicos, como el suministro de agua potable y la electricidad; el Índice de Precios al Consumo aumentó 0,92% en el mes.
Sin embargo, como ese registro fue menor que un año atrás, la tasa en períodos de 12 meses —móviles— bajó a 3,46%. Es la menor inflación anual desde agosto del 2005.
US$ 995 millones
Con el impulso de la carne y la pasta de celulosa, las exportaciones de mercaderías crecieron en el primer mes del año. Los envíos tramitados (“solicitudes”) fueron por US$ 995 millones, un incremento interanual de 9%, informó Uruguay XXI.
4,8%
El déficit anual en las finanzas de todo el sector público fue de US$ 3.722 millones, equivalente a 4,4% del Producto Interno Bruto (4,8% sin “cincuentones”) al cierre del año pasado, y de 4,1% el del gobierno central y el BPS.
2,26%
En diciembre, el Índice Medio de Salarios aumentó 0,21% respecto a noviembre, en tanto que subió casi 6% en la comparación con fines del 2024.
Descontada la inflación, el incremento del poder adquisitivo de los sueldos fue de 0,30% en el último mes del 2025 y de 2,26% en la comparación de los últimos 12 meses. En ese último período, el aumento real fue algo mayor en el sector público (2,34%) que en el privado (2,20%).
-0,4%
El Indicador Mensual de Actividad Económica, que muestra de manera sintética la evolución de la producción de las distintas ramas de la economía, registró en noviembre una baja de 0,4% frente al mismo mes del 2024 y de 0,9% en la medición desestacionalizada. En tendencia-ciclo aumentó 0,1%.