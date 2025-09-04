  • Cotizaciones
    jueves 04 de septiembre de 2025

    Inflación, faena, exportaciones, salarios, actividad económica, desempleo y tipo de cambio real en Uruguay en números

    Síntesis de los principales indicadores relativos a la actividad económica en Uruguay conocidos la última semana

    Carnicería en el Mercado Agrícola de Montevideo; la carne fue uno de los rubros del IPC que se abarató en agosto.

    Carnicería en el Mercado Agrícola de Montevideo; la carne fue uno de los rubros del IPC que se abarató en agosto.

    FOTO

    Ricardo Antúnez/adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    -0,04%

    El Índice de Precios al Consumo (IPC) registró una virtual estabilidad durante agosto; bajó 0,04% frente a julio.

    Leé además

    Guillermo Tolosa, presidente del BCU
    Política monetaria

    Banco Central celebra inflación consistente con su meta; es un proceso “más sólido” que en el pasado

    Por Ismael Grau
    El director de la OPP, Rodrigo Arim, y el ministro de Economía, Gabriel Oddone, en la conferencia de este jueves en Torre Ejecutiva
    Ley de Presupuesto

    Ministro de Economía presentó ejes del Presupuesto: “audaz” y enmarcado en un “espejismo fiscal”

    Por Redacción Búsqueda

    Con esa mínima deflación, el IPC acumuló aumentos de 2,76% en el año y de 4,20% en los últimos 12 meses.

    188.677

    En agosto —hasta el 28— los frigoríficos faenaron 188.677 cabezas de bovinos, un descenso de 1,5% en comparación con el mismo mes del año pasado, según datos del Instituto Nacional de Carnes.

    US$ 1.327 millones

    En agosto, las solicitudes de exportación —incluidas las zonas francas— totalizaron US$ 1.327 millones, un incremento de 3,5% en comparación con el mismo mes de 2024. En el acumulado de 2025, sumaron US$ 9.000 millones.

    -4,3%

    En los 12 meses cerrados en julio, el sector público tuvo un déficit equivalente a 4,3% del Producto Interno Bruto (PIB), levemente inferior al del año móvil terminado en junio.

    Si se excluyen los ingresos extraordinarios por los llamados “cincuentones” que se desafiliaron de las AFAP y pasaron a aportar exclusivamente al BPS, el desequilibrio fiscal fue mayor, de 4,5% del PIB.

    0,32%

    El poder adquisitivo salarial aumentó 0,32% en julio, en comparación con el mes previo, y se ubicó 2,22% por encima del nivel de fin de 2024.

    La mejora del salario real en lo que va del año fue mayor en el sector público (3,06%) que en el privado (1,76%).

    2%

    En junio, el Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE) —que resume la actividad de las distintas ramas de la economía— subió 2% frente al mismo mes del año pasado, aunque en la variación desestacionalizada que compara con mayo de 2025 se contrajo 1,4%.

    En la medición en tendencia-ciclo, el IMAE virtualmente se mantuvo (0,1%).

    6,9%

    En julio se mantuvo la cantidad de personas buscando trabajo, pero como crecieron los puestos disponibles —la tasa de empleo se ubicó en 59,8%, un máximo desde diciembre de 2015— la desocupación bajó a 6,9% de la población económicamente activa. Eso representa a unos 130.300 desempleados.

    -2,1%

    El tipo de cambio efectivo real calculado por el Banco Central se deterioró 2,1% en julio, al comparar con su nivel del mes previo; el índice quedó en un mínimo desde agosto de 2024.

    La baja se dio por el descenso de los índices bilaterales con la mayoría de los países incluidos en la medición, en especial con Argentina (-6,6%).

