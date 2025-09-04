Inflación, faena, exportaciones, salarios, actividad económica, desempleo y tipo de cambio real en Uruguay en números

Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería.

El Índice de Precios al Consumo (IPC) registró una virtual estabilidad durante agosto; bajó 0,04% frente a julio.

Ley de Presupuesto Ministro de Economía presentó ejes del Presupuesto: “audaz” y enmarcado en un “espejismo fiscal”

Política monetaria Banco Central celebra inflación consistente con su meta; es un proceso “más sólido” que en el pasado

Con esa mínima deflación, el IPC acumuló aumentos de 2,76% en el año y de 4,20% en los últimos 12 meses.

En agosto —hasta el 28— los frigoríficos faenaron 188.677 cabezas de bovinos, un descenso de 1,5% en comparación con el mismo mes del año pasado, según datos del Instituto Nacional de Carnes.

US$ 1.327 millones

En agosto, las solicitudes de exportación —incluidas las zonas francas— totalizaron US$ 1.327 millones, un incremento de 3,5% en comparación con el mismo mes de 2024. En el acumulado de 2025, sumaron US$ 9.000 millones.

-4,3%

En los 12 meses cerrados en julio, el sector público tuvo un déficit equivalente a 4,3% del Producto Interno Bruto (PIB), levemente inferior al del año móvil terminado en junio.

Si se excluyen los ingresos extraordinarios por los llamados “cincuentones” que se desafiliaron de las AFAP y pasaron a aportar exclusivamente al BPS, el desequilibrio fiscal fue mayor, de 4,5% del PIB.

0,32%

El poder adquisitivo salarial aumentó 0,32% en julio, en comparación con el mes previo, y se ubicó 2,22% por encima del nivel de fin de 2024.

La mejora del salario real en lo que va del año fue mayor en el sector público (3,06%) que en el privado (1,76%).

2%

En junio, el Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE) —que resume la actividad de las distintas ramas de la economía— subió 2% frente al mismo mes del año pasado, aunque en la variación desestacionalizada que compara con mayo de 2025 se contrajo 1,4%.

En la medición en tendencia-ciclo, el IMAE virtualmente se mantuvo (0,1%).

6,9%

En julio se mantuvo la cantidad de personas buscando trabajo, pero como crecieron los puestos disponibles —la tasa de empleo se ubicó en 59,8%, un máximo desde diciembre de 2015— la desocupación bajó a 6,9% de la población económicamente activa. Eso representa a unos 130.300 desempleados.

-2,1%

El tipo de cambio efectivo real calculado por el Banco Central se deterioró 2,1% en julio, al comparar con su nivel del mes previo; el índice quedó en un mínimo desde agosto de 2024.

La baja se dio por el descenso de los índices bilaterales con la mayoría de los países incluidos en la medición, en especial con Argentina (-6,6%).