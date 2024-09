José Luis Falero rezongó a la militancia blanca para que defienda la actual gestión

La inauguración de la electrificación en ese barrio no fue uno de los temas en los que trabajó Falero, pero puso ese ejemplo para volver a insistir: “Tenemos que defender, muchachos”. Y luego sí pasó a resaltar la gestión suya al frente del MTOP. La cartera ha destinado unos US$ 3.780 millones para las obras en las rutas nacionales. “Díganle al que quieran, hasta igualar envido, no ha habido nunca en la historia una inversión récord”, desafió.

Algunos dirigentes señalan que esta cifra histórica es porque Falero tiene un buen vínculo con la ministra de Economía, Azucena Arbeleche. Pero él, ante la dirigencia herrerista, lo desmintió y dijo que se explica por haber utilizado “herramientas nuevas” que permitieron que las cosas “sucedieran”. “El país se caía a pedazos porque no se daban cuenta de que la producción se había multiplicado por cuatro y que las rutas eran las mismas de siempre”, cuestionó Falero, en referencia a la gestión del Frente Amplio.

Según él, la administración anterior se dedicó a hacerles una “pintadita” a las rutas para extender su vida útil “un poquito más”. Las construcciones de este gobierno, en cambio, son “de calidad” y de “alta durabilidad”, y se pagarán con el “ahorro de lo que no tendrán que hacer” las próximas gestiones.

Los “intereses” de Rossi

Falero llegó al comité de la lista 71, en la calle 18 de Julio, después de participar de una actividad con asesores del área de diferentes partidos políticos que organizó la Asociación Uruguaya de Caminos. Por el Frente Amplio estaba el exministro Víctor Rossi, lo que representa “más de lo mismo”, según el ministro. Tras escucharlo, el nacionalista interpretó que no encontró “la vuelta” para evitar “reconocer” la gestión blanca. “Nosotros en cuatro años y seis meses hemos hecho lo mismo que ellos en 15 años. Es difícil no reconocer”, opinó el ministro.

Luego le contó a la militancia blanca que notó que Rossi estaba “incómodo” en esa actividad —de la que también participó un asesor blanco, uno independiente y otro colorado—, y aseguró que “se enojaba por todo”. “Lo primero que dijo es que nosotros habíamos tirado por tierra el Sictrac”, el Sistema Integral de Control del Transporte de Carga, una medida que Falero reivindicó y que formó parte de las promesas de campaña del Partido Nacional en 2019.

El Sictrac, según el jerarca, les “servía” a los transportistas más grandes, que podían pagar un sistema así mes a mes y no a los más chicos, que pedían que el monitoreo se discontinuara. “La cuota no era para pagar las rutas. Una parte iba para el sindicato y la otra para las gremiales. Eso no lo dijo Rossi. Y estaba muy enojado. Se ve que ahí algún interés tenía. No sé cuál sería, pero estaba muy enojado y arrancó para ahí”, señaló.

Esta gestión del MTOP sustituirá al Sictrac por el Sistema de Gestión de Flota (Sigeflot), que ya se creó por decreto. Falero informó que este control estará en funcionamiento desde los primeros meses de 2025 y no tendrá costos para los transportistas. Un GPS permitirá saber por dónde circulan los camiones y qué obras serán necesarias para que las carreteras estén en condiciones.

Falero dijo que el próximo gobierno tendrá que invertir una suma de dinero “muy parecida” a la de la actual administración para hacer obras en las rutas que quedaron “sin terminar” en este período. Estas construcciones, aseguró, ayudan a bajar “el costo del transporte” y, por tanto, hacer más “competitivo” a Uruguay a escala regional. “Eso es apostar al desarrollo, a la inversión, al crecimiento”, destacó.

Además, el ministro contó que el programa del Partido Nacional incluirá la transferencia de algunos kilómetros de la caminería rural que están en la órbita de las intendencias al MTOP. En principio, se estima que serán unos 2.000 kilómetros —de un total de 50.000, según señaló— los que pasarían de jurisdicción departamental a nacional, lo que ayudaría a que “las arterias y las vías” del país “empiecen a unirse de mejor manera”.