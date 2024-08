El MTOP impulsa “onda verde” en las balanzas para evitar doble control a los camiones

“Es una ‘onda verde’ en las balanzas”, graficó a Búsqueda Nicolás van der Maesen, encargado de Ingeniería en la Dirección Nacional de Transporte, aludiendo a la idea de agilizar el tránsito. Los camiones no deberán volver a ingresar a las balanzas siempre que ya hayan tenido un control previo en “una ventana de tiempo razonable”. “Esto va a favorecer que no se formen colas de espera innecesarias con vehículos que ya fueron controlados en el mismo viaje”, explicó el funcionario.

Consultado sobre si no existe el riesgo de que haya menores inspecciones, el ingeniero contestó que lo que se evitaría es la “duplicación de controles a un mismo vehículo en un mismo viaje”. “Para liberarlo, ya debe haber sido controlado en una balanza antes”, explicó Van der Maesen.

Las infracciones de los camiones de carga que se constaron entre febrero de 2022 y junio de 2024 no se procesaron como multa. Durante este período, el MTOP llevó adelante una “campaña de concientización” que buscaba que haya un “uso adecuado de la red vial”. El ministerio no tiene el dato de la cantidad de multas que no cobró porque no tenía los recursos humanos para procesar la información, según aseguró la cartera en una respuesta a un pedido de informes del diputado Gustavo Olmos.

Lo pendiente

El ministro suele defender su gestión diciendo que en un período se hicieron más obras que durante los 15 años de gobiernos frenteamplistas. En el área de transporte, Falero reconoció que todavía quedan cosas pendientes: “Nadie va a hacer en tres años lo que no se hizo (antes). En algunos temas hemos avanzado, en otros nos falta”, dijo.

Entre los logros de la Dirección de Transporte, Falero destacó los avances en la “movilidad eléctrica” y señaló que el año cerrará con 124 ómnibus eléctricos operativos, cuando en diciembre de 2023 había 45. También resaltó los lugares de descanso que se fijaron en las rutas nacionales y los corredores viales de “alto desempeño” que se crearon para reducir costos en el sector.

Uno de los temas pendientes es el control de las rutas tras discontinuar el Sictrac. Esta decisión fue fuertemente cuestionada por el Frente Amplio, que considera que la reducción de los controles demuestra “omisión o negligencia”.

El ministro señaló que en este ámbito “se ha avanzado, pero falta”. “Hoy tenemos en todos los peajes, en las balanzas, cámaras que nos permiten detectar irregularidades. Tenemos muchas cosas que hemos hecho, pero falta”, comentó. Entre los pendientes está la implementación del nuevo modelo, el Sistema de Gestión de Flota (Sigeflot), que será el “sustituto del famoso Sictract”.

El Sigeflot será “más adecuado” a la realidad del transporte y no debería significar “costos extras” para las empresas. “La tecnología nos permitiría tener identificados a los vehículos, cómo y dónde están circulando y qué carga tienen”, explicó Falero.

El MTOP ya aprobó el decreto que crea el Sigeflot, que le permite tener la formalidad legal para poner a andar este sistema de control. El ministerio contrató una consultoría a través del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para armar el proyecto a partir de la que surgirá el llamado a licitación.

En paralelo a la redacción de los pliegos, el MTOP aprobó una iniciativa privada de CSI Ingenieros y Ciemsa, que proponen que los vehículos de carga pesada y ómnibus que circulen por las rutas nacionales estén registrados en un sistema de monitoreo electrónico y tengan un dispositivo denominado On-Board Unit (OBU).

Esta iniciativa privada presentada por las dos empresas servirá como insumo para el MTOP, que será incorporado en el llamado a licitación del sistema de control, informó a Búsqueda una fuente del MTOP. El informante consideró que es factible que la empresa tenga algunos puntos extra en el puntaje si se presenta al llamado.

“Muy necios”

Otra iniciativa privada aprobada por el MTOP en este período es la de las constructoras Saceem, Stadler y Stiler, que impulsan la instalación de un tren-tram para el transporte de pasajeros entre la plaza Independencia y El Pinar. La inversión estimada es de US$ 500 millones. El ministro Falero deja este proyecto como un deber para la próxima administración.

La intención del ministro es tenerlo pronto antes de que finalice este gobierno para que pueda ser licitado por la siguiente administración. Falero dijo que el próximo gobierno y las intendencias de Canelones y Montevideo deberán “ponerse de acuerdo” en cómo se financia el plan. Sugirió que el MTOP puede “ayudar” con el fondeo, dado que su aplicación generaría un “ahorro” en el subsidio al gasoil.

“Depende de la intendencia, pero hay que hacerlo. Si no lo hacen, es porque son muy necios. Hace 30 años andan hablando. Por lo menos les vamos a dejar el proyecto terminado para que después hagan lo que quieran”, comentó.