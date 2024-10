Liberoff: critica la “burocracia” estatal, una remoción de Vázquez que “duele” y un “error” de Mujica

Liberoff recuerda que, durante la transición con el gobierno de Jorge Batlle, un “alto jerarca” de la administración colorada de ese momento le hizo un comentario sobre la estructura del ministerio: “Con el 20% de los funcionarios se hace el trabajo, el resto, si no viene, no afecta”. En los 15 años que estuvo en la cartera pudo comprobar que eso “no era así” y aseguró que los resultados que obtuvieron fueron pese a no llegar a los 200 trabajadores en 2005 ni a 180 en 2020.