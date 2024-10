Los depósitos a plazo fijo llegan a 20% del total, un máximo desde 2010

A mediados de 2001, antes de la crisis bancaria que padeció Uruguay, los plazos fijos eran en torno a 71% del total de los depósitos.

“Tuviste 20 años a tasa cero” y hoy los clientes pueden optar por distintas alternativas de inversión remuneradas, comentó un gerente bancario a Búsqueda para explicar el crecimiento de los plazos fijos y de otras opciones a las colocaciones “a la vista”.

A setiembre

El BCU publicó el lunes 14 el boletín mensual con los datos bancarios al cierre de setiembre (que no incluyen la serie de depósitos por modalidad, ya sea “vista” o plazo). No se divulgó información del Banco Hipotecario.

Sumados, los depósitos del sector no financiero el Banco República (BROU) y los nueve privados totalizaron US$ 42.006 millones, un incremento de US$ 515 millones respecto a fin de agosto, analizó Búsqueda. Frente al cierre de 2023, el aumento fue de US$ 3.155 millones; en lo que va del año todas las entidades tuvieron subas netas en su stock de depósitos, con la filial del Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes) como la única excepción (registró retiros por US$ 3 millones).

A setiembre, el BROU tenía prácticamente la mitad de los depósitos del sistema (US$ 19.607 millones).

Los créditos del República y los bancos privados al cierre del tercer trimestre sumaron US$ 22.164 millones, en este caso un incremento de US$ 972 millones. Pero, medidos en dólares, la evolución fue despareja por instituciones, con aumentos en seis y disminuciones en cuatro, incluido el BROU.

En materia de resultados, en los nueve primeros meses del año se repite lo mismo que con los depósitos: todos dieron ganancias, salvo Bandes. En conjunto, las utilidades fueron por US$ 1.152 millones.

Con un balance positivo de US$ 607 millones, tres meses antes del cierre del ejercicio el BROU prácticamente igualó el resultado récord que había logrado en todo 2023. Su presidente, Salvador Ferrer, había proyectado para 2024 otro “muy buen resultado” que le permitirá al República contribuir a Rentas Generales “con una cifra de en torno a los US$ 500 millones anuales entre dividendos e impuestos, o sea, unos US$ 2.500 millones en el período, cifra muy significativa que más que duplica la de los cinco años previos”.