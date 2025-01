Mercosur: beneficios para el comercio fueron de “corta duración” y heterogéneos para los socios

En alusión a la primera pregunta y como parte del diagnóstico del momento actual, el documento señala que “se ha demostrado que el comercio internacional es fundamental para el crecimiento, particularmente en los mercados emergentes y las economías en desarrollo, donde los aumentos del comercio se han asociado con la reducción de las brechas de ingresos, la reducción de la pobreza y la mejora de los niveles de vida. Al mismo tiempo, la apertura de ALC al comercio ha quedado rezagada respecto de otras economías de rápido crecimiento y, más recientemente, la región no ha logrado insertarse en las cadenas de valor globales, que han demostrado facilitar la transferencia tecnológica, acercando a los países a la frontera de la innovación”.

Mercosur y sus flujos

El análisis señala que el Mercosur, constituido en 1991, inicialmente “logró mejorar el comercio y la producción de sus países miembros”. Como resultado de las rebajas arancelarias, en un principio los flujos comerciales entre los socios superaron a los del Mercosur con los países no pertenecientes al bloque. Sin embargo, los beneficios comerciales asociados al tratado “parecen haber sido de corta duración”, ya que el volumen del intercambio de los países del Mercosur entre sí a mediados de la década del 2000 volvió a converger al nivel del comercio entre el bloque y el resto de ALC. Además, los beneficios del acuerdo se repartieron de forma heterogénea entre los socios.

Profundizando en esa línea, la investigación compara el desempeño comercial del Mercosur con regiones con características económicas y geográficas similares. Destaca tres hallazgos. En primer lugar, el Mercosur comercia alrededor de 25% menos que las regiones parecidas.

Segundo, el “fuerte desempeño deficiente” en los flujos comerciales ocurre entre el Mercosur y el resto de ALC, y no tanto dentro del Mercosur o entre el Mercosur y los países no pertenecientes a la región latinoamericana. “Esto sugiere que una limitación importante” del Mercosur como acuerdo fue no lograr una mayor integración entre sus miembros y el resto de ALC.

En tercer lugar, constató que las variables de política relacionadas con la infraestructura de transporte, la eficiencia aduanera, así como la calidad de los factores de producción y la gobernanza explican el desempeño comercial actual del bloque. En otras palabras, después de controlar cada uno de estos factores, ya no hay una diferencia estadística entre el desempeño comercial del Mercosur y otras regiones con características económicas y geográficas semejantes.

Fragmentación

En otro apartado la investigación analiza los riesgos crecientes de fragmentación global y sus consecuencias. Consigna que ALC ya ha enfrentado más de 800 medidas de corte restrictivo impuestas por otros países; de cara al futuro, existe la amenaza de que esa tendencia dé lugar a una división más amplia de los países en bloques económicos, con una remodelación de los vínculos comerciales y financieros, un proceso que algunos han denominado “fragmentación geoeconómica”. Según el estudio del FMI, dadas las recientes tensiones, es probable que estos bloques se centren en torno a Estados Unidos-Unión Europea (UE) y a China-Rusia, aunque existen múltiples posibilidades sobre cómo otros países se alinearían respecto de esos agrupamientos, dependiendo, por ejemplo, de sus posiciones geopolíticas o de los vínculos comerciales o financieros.

La investigación explora dos tipos de escenarios ilustrativos: uno leve y dos de fragmentación más extrema.

El escenario de fragmentación leve implica la suspensión total del comercio entre Rusia y Estados Unidos y la UE, mientras que el comercio entre China y Estados Unidos y la UE permanece abierto, excepto para los sectores de alta tecnología. El comercio entre otros países permanece inalterado bajo esa hipótesis.

Bajo este escenario ALC conserva vínculos económicos con los dos bloques.

En cambio, en el escenario de fragmentación más extremo todo el comercio entre los bloques Estados Unidos-UE y China-Rusia se detiene, y otros países se ven obligados a comerciar exclusivamente entre sí dentro de un bloque. Bajo tal circunstancia, las economías latinoamericanas enfrentarían la “dura alternativa” de alinearse con Estados Unidos-UE o con China-Rusia, y suspender el comercio con el otro bloque.

PAPEL

Los beneficios para el comercio del Mercosur fueron de “corta

duración” y heterogéneos para los socios, según estudio del FMI