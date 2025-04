Ministerio de Economía inicia ronda para leyes presupuestales y lanza agenda para rever la regla fiscal

“Absolutamente insuficiente”

“Celebramos las modificaciones de la regla fiscal introducidas en la administración anterior en la Ley de Urgente Consideración porque claramente constituyeron una mejora respecto de lo que era la regla fiscal anterior. No obstante, como acaba de quedar de manifiesto, la regla fiscal es absolutamente insuficiente. Para empezar, lo que los economistas llamamos el ciclo político del gasto público no pudo ser evitado en este período porque el gasto público durante la última etapa de la administración creció de manera extraordinaria, y eso es lo que provocó un deterioro importante del resultado fiscal. Esto forma parte de la lógica de la historia de Uruguay, lo que demuestra que la regla fiscal es una mejora, pero no logra evitar algunos de los problemas que siguen existiendo”, comentó el ministro.

El MEF ya delineó una agenda de trabajo. En estos días, la cartera va a difundir “abundantes documentos escritos” producidos por los organismos internacionales y por el Consejo Fiscal Asesor (CFA) que nunca cobraron la luz pública” e incluyen recomendaciones para mejorar la regla uruguaya.

Hasta mayo se va a someter a consideración de los académicos y de los organismos del exterior con experiencia en la implementación de este tipo de instrumentos para escuchar opiniones. Luego, en junio, el MEF presentará una propuesta de cambios con la intención de, en agosto, incorporar artículos al respecto en el proyecto de ley de Presupuesto.

Oddone y su equipo tienen claro varios aspectos que pretenden modificar.

Para que la regla sea “más clara, más definida”, se propondrá incorporar un “ancla de mediano plazo basado en un nivel de deuda prudente”, en el entendido de que es un concepto “moderno y un poco más avanzado” que el que está vigente, para “seguir teniendo metas operacionales sobre el resultado fiscal” corriente y el llamado “estructural”, depurado de factores extraordinarios y de las oscilaciones del ciclo económico.

El economista Giuliano Cantisani, ahora asesor del MEF, hizo su tesis de maestría sobre la “deuda prudente” para Uruguay y la calculó en 59% del Producto Interno Bruto (PIB).

Por otra parte, dijo el ministro, el resultado fiscal estructural requiere “una estimación robusta y sólida del Producto (Interno Bruto) potencial, esto es a cuánto crece el país en tendencia a largo plazo. Y lo que vimos en los últimos tres años es que tuvimos tres estimaciones distintas del Producto potencial. Ahí tenemos un problema; no puede haber tres estimaciones diferentes del Producto potencial porque es un dato robusto que surge y que no oscila todos los años. ¿Eso por qué se produjo? Porque las fuentes de información que tuvo la regla fiscal del período anterior tienen oportunidades metodológicas y de integración para poder reportar esto; en eso queremos trabajar”.

Además, la futura regla mejorada, si prosperan los cambios, incorporará “cláusulas de escape” que mejorarán el enforcement, que son las restricciones que tiene el gobierno para eludir las limitaciones que le son impuestas. “Quedó demostrado en el último período, que nos enteramos sobre la hora de que estábamos totalmente fuera de todos los criterios de la regla fiscal en gasto, en deuda, y eso claramente demostró que el enforzamiento” de la regla vigente no impidió que “nos fuéramos de mambo en el gasto sin mayores consecuencias”, aseveró el jefe del equipo económico. Por eso, expresó, la “comunicación y la rendición de cuentas” respecto de la regla “se vuelven un tema central, y en eso tenemos una agenda que está en proceso”.

Otra modificación apuntará a dotar de mayor independencia al CFA. “¿Qué quiere decir que sea independiente? Que nosotros tenemos que proveer más recursos para que este Consejo Fiscal efectivamente sea un auditor de la política fiscal. Además, tenemos que evaluar cómo se eligen sus miembros. Actualmente, los miembros se eligen solamente por designación del Poder Ejecutivo; es verdad que rotan cada tres años, pero tenemos que encontrar una manera que sea un poco más representativa y no solamente el Poder Ejecutivo de turno el que lo haga; estamos evaluando la forma de hacerlo”, informó Oddone en el Parlamento.

Él, junto con Lanzilotta, Benítez, Cartisani y el subsecretario Martín Vallcorba, participó la semana pasada en una primera reunión de planificación del trabajo con los dos consejeros en funciones del CFA, Alfonso Capurro y Jorge Roldós; Ana Fostel finalizó en marzo su período.

Asimismo, está a estudio del MEF que este consejo realice una rendición de cuentas al Poder Legislativo sobre el manejo fiscal y no solo al Poder Ejecutivo.

En paralelo, el equipo económico entiende que deben pensarse cambios para “usar un ciclo presupuestal quinquenal y móvil”, según adelantó el ministro a los parlamentarios.