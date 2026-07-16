Ministerio de Economía publica datos de proyectos de inversión para defender sus estimaciones fiscales

El Ministerio de Economía (MEF) defendió sus proyecciones sobre las finanzas públicas y la deuda incorporadas en la Rendición de Cuentas, en respuesta a advertencias hechas la semana pasada por el Consejo Fiscal Autónomo (CFA).

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

En relación con el incremento de gasto previsto a partir de 2027, “como menciona el CFA, la orientación de asignación presupuestal es cautelosa en sus montos, y por lo tanto consistente con la trayectoria fiscal propuesta”, señala la cartera encabezada por Gabriel Oddone en un texto fechado el viernes 10. Agrega que las nuevas prioridades —el combate a la pobreza infantil y la seguridad pública, entre otras— “se atienden mayormente mediante reasignaciones de créditos ya aprobados, sin introducir modificaciones tributarias de carácter general”.

El MEF también argumenta su proyección de crecimiento económico para este año (1,6%) ante el señalamiento hecho por el CFA en cuanto a que este se ubica por encima de la mediana relevada por el Comité de Expertos en mayo (1,3%). Alega que su cálculo “incorpora información más reciente” que la disponible para ese comité al momento de su última convocatoria, en particular la expansión interanual de 0,9% del Producto Interno Bruto (PIB) registrada en el primer trimestre, “más del doble de la prevista entonces por el propio comité” (0,4%).

Según el MEF, si se incorporara el crecimiento de enero-marzo y se mantuvieran sin cambios las proyecciones del comité para los trimestres restantes del año, el PIB ascendería un 1,4%. La cartera “toma nota de los riesgos señalados por el CFA, pero entiende que su proyección refleja adecuadamente la información disponible al momento de la elaboración de la Rendición de Cuentas”.

También utiliza información hasta ahora no publicada en defensa de sus proyecciones. Señala que la “evolución reciente de la inversión privada resulta consistente con un escenario de recuperación gradual” del nivel de actividad económica.

Consigna que en 2025 se presentaron 2.368 proyectos de inversión ante la Comisión de Aplicación de la ley de promoción de la inversión por un monto total de US$ 14.641 millones, frente a 2.105 proyectos por US$ 9.754 millones en 2024 (aumentos de 12% y de 50%, respectivamente). Después de asumir, las autoridades del MEF advirtieron que notaron importantes atrasos en la tramitación de las solicitudes de beneficios al amparo de este régimen que venían de la administración anterior y anunciaron cambios para agilizar esos procesos.

Además, informa que durante el primer semestre de 2026 “continuó el dinamismo en la presentación de proyectos, alcanzándose un total de 1.124 iniciativas por un monto de US$ 3.091 millones”, aunque este caso no indica una comparación con períodos anteriores.

Según el MEF, la presentación de estos planes que buscan beneficios fiscales “constituye un indicador adelantado de la inversión efectiva, dado que su materialización suele distribuirse a lo largo de los años siguientes. En este sentido, la evolución reciente de la cartera de proyectos constituye una señal favorable para la inversión privada en el horizonte de proyección. A ello se suman diversas iniciativas de gran porte que se encuentran en distintas etapas de desarrollo, particularmente en sectores vinculados a las energías renovables, los centros de datos (data centers) y otras actividades intensivas en capital, las cuales constituyen factores adicionales que respaldan el escenario de recuperación gradual de la inversión considerado en las proyecciones macroeconómicas”.

Las últimas estadísticas sobre los proyectos de inversión canalizados a través de la Comap publicadas en la web del MEF son del 2024.

Diálogo Social y jubilaciones

Los comentarios del MEF relacionados con el informe del consejo aluden también a propuestas surgidas del Diálogo sobre Seguridad Social sin adelantar cuáles efectivamente impulsará el Poder Ejecutivo.

Afirma que comparte la importancia que el CFA asigna a que las “eventuales modificaciones en las condiciones de acceso anticipado a las jubilaciones cuenten con estimaciones actuariales y fuentes de financiamiento permanente identificadas. Por el momento, existen líneas generales en preparación, cuyo desarrollo normativo definitivo incorporará los análisis técnicos correspondientes antes de su eventual presentación al Parlamento”.

Cita un estudio técnico-actuarial hecho por la Asesoría General en Seguridad Social del Banco de Previsión Social y publicado el mes pasado respecto a la propuesta de una nueva causal anticipada, que estimó un costo fiscal máximo de aproximadamente 0,15% del PIB en el total del período 2040-2045 según el escenario base, y una “reversión a ahorros netos” a partir de 2060-2070.

Agrega que ese estudio también incluye un análisis de sensibilidad que acota el costo, aun bajo un supuesto de utilización generalizada de la causal, en un máximo de 0,26% del PIB “en el peor quinquenio del horizonte de proyección de largo plazo, y en apenas 0,10% del PIB bajo un supuesto de menor utilización”.

Finalmente, respecto del endeudamiento público, el comentario ministerial sostiene que proyecta una deuda neta de 63,5% del PIB hacia 2029, por debajo del ancla de 65% establecida en la regla fiscal; “esto confirma que el marco fiscal vigente cuenta con capacidad de absorber desvíos de esa magnitud sin comprometer la sostenibilidad de la deuda”.

Los comentarios del MEF se formulan en el marco de las modificaciones introducidas al esquema de regla fiscal mediante la Ley de Presupuesto vigente, que incorporó ajustes orientados a alinear la institucionalidad fiscal con mejores prácticas y estándares internacionales.