Ministerio de Ganadería verificará existencias de vacunos del Grupo Larrarte, denunciado por estafa

En estos días el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) inspeccionará in situ los campos que el Grupo Larrarte tiene en Rivera, Tacuarembó y Artigas, dijo a Búsqueda una fuente de esa secretaría de Estado. La auditoría de los establecimientos que están en régimen de arrendamiento se resolvió luego de que varios inversores en ganado denunciaran a esa empresa por estafa y apropiación indebida, dado que su capital no se habría destinado a la compra de los animales, informó El Observador el jueves 12. Al día siguiente el portal detalló que se radicaron al menos cinco denuncias en las que los damnificados reclamaron unos US$ 650.000 en “dividendos prometidos y no pagados por inversiones en ganado que no aparecen registradas”.