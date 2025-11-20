PIB, expectativas de inflación, precios mayoristas, demanda laboral, depósitos y recaudación impositiva en Uruguay en números

2,30%
2,30%
Los analistas del sector privado encuestados por el Banco Central proyectan —en mediana— que el Producto Interno Bruto crecerá este año 2,30%; el más optimista estima una expansión del 2,60%.
El mes anterior, la mediana proyectaba un crecimiento económico levemente mayor (2,35%).
4%
Instituciones privadas como BBVA, Itaú, Santander, Puente, República AFAP o las consultoras PwC, Ferrere, Exante y KPMG proyectan —en mediana— que la inflación en noviembre será de 0,30% y que se ubicará en 4,0% en el acumulado de todo 2025.
Eso supuso una ligera corrección al alza de las expectativas de inflación que surgían de la encuesta mensual previa (3,92%).
0,72%
El Índice de Precios al Productor de Productos Nacionales subió 0,72% en octubre respecto al mes anterior; al encarecimiento de 1,40% de los bienes destinados al mercado interno —a “plaza”— se contrapuso un abaratamiento de 0,48% de los dirigidos a la exportación.
Respecto a octubre del 2024 —variación de 12 meses—, los precios mayoristas aumentaron 2,70%.
7.280
En octubre se publicaron 7.280 oportunidades de trabajo, un nivel de demanda laboral un 4,2% superior que un año atrás.
La cifra es relativamente similar a la de los dos meses previos. Según la consultora Advice, esta estabilidad, que “en otro contexto podría interpretarse como bajo dinamismo o incluso una señal de estancamiento, debe analizarse a la luz de que la demanda laboral se ubica actualmente dentro de sus mejores valores de los últimos años”.
US$ 45.400 millones
La mayoría de los bancos del sistema aumentaron su stock de depósitos en octubre.
En las instituciones privadas, el incremento respecto al mes previo fue de casi US$ 320 millones, mientras que en el estatal República creció US$ 116 millones. Eso suma un total de US$ 435 millones, que llevó el stock a prácticamente US$ 45.400 millones.
Estas cifras no incluyen al Banco Hipotecario, sobre el cual no se publicó información.
-2,8%
En octubre, la Dirección General Impositiva recaudó $ 58.328 millones, lo que implicó una baja tanto nominal (-0,8%) como descontado el efecto inflacionario (-4,9% real) frente al mismo mes del 2024. Si se resta la devolución de tributos que hace el organismo, la recaudación neta fue de $ 51.068 millones, en este caso, un descenso de 2,8% en el mismo período.
En enero-octubre, la recaudación neta aumentó 3,7% respecto a igual lapso del año pasado.