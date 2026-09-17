PIB, inflación, depósitos, crédito, demanda laboral y producción industrial en Uruguay en números

-0,5%
En el segundo trimestre, el Producto Interno Bruto se contrajo 0,5% con relación al mismo trimestre del año pasado, mientras que en la medición desestacionalizada —que compara con enero-febrero anterior— la baja fue de 0,8%.
Síntesis de los principales indicadores relativos a la actividad económica en Uruguay conocidos la última semana
En el segundo trimestre, el Producto Interno Bruto se contrajo 0,5% con relación al mismo trimestre del año pasado, mientras que en la medición desestacionalizada —que compara con enero-febrero anterior— la baja fue de 0,8%.
Accedé a artículos gratuitos y newsletters de Búsqueda y Galería.
El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá
El sector agropecuario registró una caída de 22,2% en comparación con abril-junio de 2025. En contrapartida, el mayor crecimiento se dio en la construcción (4,2%).
Los analistas de consultoras, bancos, AFAP y centros de análisis que encuesta el Banco Central proyectan —en mediana— que la inflación en setiembre será de 0,35%, y que el alza de precios minoristas en todo el 2026 se ubicará en 4,70%.
Salvo en dos instituciones, los depósitos y otras obligaciones con el sistema financiero aumentaron en agosto. En el conjunto de los bancos, el stock creció en US$ 447 millones respecto al mes previo y se ubicó en US$ 48.165 millones.
El crédito bancario registró en agosto un incremento relativamente moderado, de US$ 243 millones. De hecho, en el Banco República y en BBVA, el stock medido en dólares se redujo en ese mes.
En agosto se publicaron 5.857 oportunidades ofreciendo empleo en los portales y medios digitales de búsqueda laboral relevados por Advice. La caída fue de 20,3% en comparación con el mismo mes del año pasado.
La consultora recalcó en su análisis que es la primera vez en más de dos años sobre los 6.000 avisos mensuales, y que el dato de agosto fue el más bajo desde abril de 2024, “dando continuidad a la tendencia negativa de la demanda laboral que se viene observando desde informes previos”.