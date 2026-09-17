PIB, inflación, depósitos, crédito, demanda laboral y producción industrial en Uruguay en números

En el segundo trimestre, el Producto Interno Bruto se contrajo 0,5% con relación al mismo trimestre del año pasado, mientras que en la medición desestacionalizada —que compara con enero-febrero anterior— la baja fue de 0,8%.

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El sector agropecuario registró una caída de 22,2% en comparación con abril-junio de 2025. En contrapartida, el mayor crecimiento se dio en la construcción (4,2%).

Los analistas de consultoras, bancos, AFAP y centros de análisis que encuesta el Banco Central proyectan —en mediana— que la inflación en setiembre será de 0,35%, y que el alza de precios minoristas en todo el 2026 se ubicará en 4,70%.

Salvo en dos instituciones, los depósitos y otras obligaciones con el sistema financiero aumentaron en agosto. En el conjunto de los bancos, el stock creció en US$ 447 millones respecto al mes previo y se ubicó en US$ 48.165 millones.

El crédito bancario registró en agosto un incremento relativamente moderado, de US$ 243 millones. De hecho, en el Banco República y en BBVA, el stock medido en dólares se redujo en ese mes.

5.857

En agosto se publicaron 5.857 oportunidades ofreciendo empleo en los portales y medios digitales de búsqueda laboral relevados por Advice. La caída fue de 20,3% en comparación con el mismo mes del año pasado.

La consultora recalcó en su análisis que es la primera vez en más de dos años sobre los 6.000 avisos mensuales, y que el dato de agosto fue el más bajo desde abril de 2024, “dando continuidad a la tendencia negativa de la demanda laboral que se viene observando desde informes previos”.

4,2%

El volumen físico producido en julio por la industria manufacturera fue 4,2% mayor que un año atrás.