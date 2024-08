Plan para Montevideo Gas: prórroga de la concesión al 2030, fusión y reprivatización

Ambas sociedades tuvieron en los últimos años resultados positivos, si bien en cada caso los balances de 2023 indican que los mismos “podrían verse afectados” si no operaran con el apoyo del Estado.

Preocupación

La semana pasada, dirigentes de la Unión Autónoma de Obreros y Empleados del Gas transmitieron “preocupación” por “el futuro del gas natural, los usuarios y los puestos de trabajo” al ser recibidos por la titular del MIEM, Elisa Facio, y por Verri. Reclamaron medidas comerciales para frenar la pérdida de usuarios de Montevideo Gas y cuestionaron el “gasto millonario” para implementar un nuevo software de gestión que “eliminará puestos de trabajo” y criticaron la “pretensión de aplicar unificaciones funcionales” con Conecta sin saber cuál será el destino de las mismas.

Luego de la reunión, el dirigente Alejandro Acosta dijo a Búsqueda que el ministerio no fue claro en informar “qué forma jurídica” tendría la extensión del contrato de concesión de Montevideo Gas.

A su vez, planteó que el sindicato pretende “recomponer” un convenio laboral que tenía con Petrobras sobre la recapacitación de los trabajadores ante la introducción de tecnología en los procesos productivos.

Acosta insistió con el problema de la pérdida de clientes en Montevideo, “que si no se logra revertir, se asistirá a la agonía” del servicio.

En el primer semestre del año, la empresa perdió 208 usuarios; en total eran 33.956, contra los 38.132 que tenía en diciembre de 2019 (caída de 11%).

Acosta dijo que el sindicato pedirá reuniones con el ministro de Trabajo, Mario Arizti, el titular de Ancap, Alejandro Stipanicic, y el gerente general de Conecta y Montevideo Gas, Carlos Bellomo.

Sobre el nivel de actividad del sector en sí, Verri recordó en diálogo con Búsqueda las limitantes que llevaron a que se retirara el anterior operador. “Parece claro que no es un gran negocio (...). La realidad es que los precios del gas natural y las condiciones que nos pone Argentina y el poco volumen que se consigue, sumado a la escala de nuestro mercado —que es muy pequeño— no ayudan tampoco”. Agregó: “Es un negocio que en realidad no tiene perspectiva de poder crecer. Dependemos mucho de cómo Argentina resuelva sus problemas; es evidente que fue y va a seguir siendo así hasta que no logre desarrollar la infraestructura como para que nos abastezca en cantidades suficientes y a precios competitivos”.

A diciembre de 2023, Conecta tuvo ganancias por $ 3,6 millones (US$ 93.000) y las de Montevideo Gas fueron por $ 86,3 millones (US$ 2,2 millones), en ambos casos significativamente menores a las del año anterior.

En los estados financieros de Montevideo Gas ya se indicaba que si bien la empresa no había recibido un “planteamiento escrito” sobre la renovación de la concesión, surgía de los constantes intercambios con el MIEM que no había “ningún propósito” de discontinuar el servicio. Acerca de la situación económica, reseñaba una caída en los volúmenes vendidos por un invierno menos friolento, en relación con el de 2022, y por la pérdida de clientes.

En el caso de Conecta, las ventas en 2023 cayeron 11%, lo que se atribuyó también a las condiciones climáticas más benévolas. En contraposición, la cantidad de clientes aumentó 3%, siempre en comparación al año anterior, según el balance. Agrega que en los últimos 14 años la empresa registró un “aumento constante” de usuarios, alcanzando un total de 6.200.