“Podríamos estar compitiendo mejor si lográramos flexibilizar” las “toneladas de regulaciones” que tiene Uruguay

Analizó que los anuncios del republicano plantean una “mezcla de proteccionismo con aranceles más altos, como una herramienta para logar objetivos políticos. No es exclusivamente para proteger a la industria americana, sino para sancionar a otros países con los que tiene chisporroteos, como Canadá, México y China”. Señaló que Uruguay “está muy lejos de eso”; “no tenemos ningún problema con EE.UU., estamos a miles de kilómetros, tenemos un vínculo muy bueno y en estos últimos años se ha potenciado mucho, capaz no sea suficiente, pero tenemos todo para ganar”.

Consideró “fundamental” que el gobierno de Yamandú Orsi, que se instalará en marzo, “concrete misiones comerciales a EE.UU. lo antes posible”.

La Cámara de Comercio Uruguay-Estados Unidos, que recientemente celebró su 90 aniversario, promueve las oportunidades de negocio e inversión entre ambos países y actualmente nuclea a un centenar de firmas estadounidenses y uruguayas con vínculos bilaterales.

“Construir un plus”

Espalter, abogado y socio del estudio Hughes & Hughes —donde se especializa en operaciones internacionales, financiación de proyectos, inversiones extranjeras, fusiones y adquisiciones, entre otras áreas—, señaló las “complejidades” que conlleva empezar un emprendimiento empresarial en Uruguay. Entre ellas, planteó la “sobrerregulación” en algunas áreas de actividad más novedosas, como las fintech, que hace que se pierdan oportunidades por no poder avanzar medianamente rápido. “Eso está dentro de nuestra idiosincrasia”, afirmó.

“Podríamos estar compitiendo mejor si lográramos flexibilizar un poco las toneladas de regulaciones que tenemos. El mundo va evolucionando y cambiando; sin embargo, nosotros agregamos regulaciones, vamos construyendo arriba y sumando, sin revisar para cambiar las que tenemos”, lamentó.

Añadió: “Llega un punto que se vuelve muy complicado hacer las cosas. Uruguay compite con el mundo, tiene una serie de ventajas competitivas muy claras y respetadas. Es un país fiable, donde no importa si gana la derecha o la izquierda, se sabe que hay principios básicos que se van a respetar. Tenemos institucionalidad, gobernanza del Estado, el respeto a las leyes, un Poder Judicial independiente, los mejores índices de anticorrupción… Pero otros países que compiten con nosotros también lo tienen, quizás menos desarrollado, pero ofrecen mayores rentabilidades”.

Comercio camara USA.jpg Presidente de la Cámara de Comercio bilateral, Haroldo Espalter, y embajadora de Estados Unidos en Uruguay, Heide Fulton Cámara de Comercio Uruguay-Estados Unidos

Por eso, a su juicio, Uruguay precisa “construir un plus, empezar a desregular áreas de la economía donde ya no existe el riesgo que había hace 30 años y hacer ese análisis área por área”.

También en las áreas de servicios y tecnología, el ejecutivo aludió a la limitante en la cantidad de personal calificado y al “problema” de la fuga o pérdida de talento que se va al exterior.

Comercio e inversión

Los negocios de exportación de bienes hacia EE.UU. fueron por más de US$ 900 millones en 2024, según datos del Instituto Uruguay XXI. Eso significó un pequeño incremento con relación al año anterior. Los principales productos colocados en ese destino fueron carne y despojos comestibles, madera, carbón vegetal y manufacturas, preparaciones de carne, pescado o crustáceos, grasas y aceites animales o vegetales, entre otras mercaderías.

Uruguay también exporta diversos servicios al mercado estadounidense, y ese es el principal destino para el software.

Los esfuerzos para incrementar el comercio bilateral requieren, a juicio de Espalter, continuar e incrementar la presencia de Uruguay en misiones, eventos y visitas vis a vis entre los gobiernos para poder comenzar a cambiar la “desventaja” que, en temas arancelarios, hay, por ejemplo, en la carne, donde la cuota fijada hace 40 años es “muy chica” en relación con la capacidad productiva que tiene Uruguay.

Aunque reconoció que las cosas no suceden de un momento a otro, planteó que duplicar la cuota de exportación de carne bovina con preferencia arancelaria en el país norteamericano, por ejemplo, sería en términos relativos “muy importante” para Uruguay y algo “insignificante” para esa potencia económica, por el tamaño del mercado. “Hay que hacer el esfuerzo y pelearla a todo nivel, con nuestras embajadas, gobernantes. Es fundamental que el próximo gobierno, por ejemplo, concrete misiones comerciales a EE.UU. lo antes posible”, planteó.

Destacó que hay muchas oportunidades y eventos en los que es posible ser invitado a asistir como observador, como sucedió con Luis Lacalle Pou en la Cumbre del G20 en Brasil, realizada pocos días antes del balotaje y a la que finalmente asistió el canciller Omar Paganini. También mencionó la misión comercial realizada a California para explorar las oportunidades en temas de energías renovables y tecnología, que se realizó en setiembre pasado y a la que concurrieron las autoridades del Ministerio de Industria y Ancap. “En ese tipo de acercamientos se van dejando semillitas, se genera visibilidad al país, porque en muchos aspectos estamos poco presentes en las acciones internacionales, estamos muy lejos de la acción”, opinó el representante empresarial.

Añadió: “Tenemos que tener presencia, insistir e insistir. El esfuerzo hay que mantenerlo”, comentó con relación a la “muy buena gestión” que tuvo el embajador de Uruguay en EE.UU., Andrés Durán.

Para el presidente de la Cámara de Comercio Uruguay-EE.UU., en este período fue “muy importante” el hecho de que Uruguay fuera incluido en la Alianza para la Prosperidad Económica de las Américas (APEP, por sus siglas en inglés) impulsada por la administración de Joe Biden, aunque habrá que ver si con Trump continúa la misma orientación. Explicó que al entrar (junto con Ecuador) en ese “club muy cerrado” de países que tienen un tratado de comercio con Estados Unidos se logró participar en grupos relacionados con el desarrollo de las energías verdes, la normativización de esas nuevas industrias, etcétera.

“Si bien el mundo está integrado y todo nos afecta, puede haber decisiones de EE.UU. que en forma genérica planteen un escenario más proteccionista y más complejo para poder exportar a ese destino. Pero, ser un país chico en términos relativos como Uruguay, da la posibilidad de tener mucha más cintura para lograr beneficios en sectores puntuales, de nichos, que sería mucho más complicado de lograr para un país más grande”, comentó. Y, en esa dirección, argumentó que Uruguay debe fortalecer y apostar a incrementar la “inteligencia comercial de largo plazo”, a través del Instituto Uruguay XXI, por ejemplo.

Espalter evaluó que la labor de esa agencia estatal es “fundamental” porque podrían dedicarse de lleno a esa tarea de identificar rubros, mercados, donde lograr posicionarse mejor y conseguir promocionar el país de manera permanente, más allá de la tarea de los gobernantes y autoridades de asistir a las misiones oficiales.

Planteó que en esas oportunidades que surgen en distintas áreas de actividad, el sector privado es el “primer interesado en acompañar”, porque, si están bien organizadas las reuniones con la contraparte, se generan contactos, conocimiento y luego confianza.

En la tarea de identificar sectores o eslabones de cadenas de producción en los que el país pueda ser competitivo, Espalter planteó que hay misiones donde van empresas que están instaladas y haciendo negocios que sirven para promocionar y hacer marketing de las ventajas que ofrece el país, que busca incrementar el comercio y atraer inversión extranjera. Comentó que, a veces, esa es la mejor forma de sacar provecho a los inversores que ya están operando en el país, porque sirven de “ejemplo” y “demostración” de que las cosas funcionan porque son prueba de ello.

Comentó que, si bien no son acciones que traigan resultados inmediatos, son tareas que también pueden hacer las contrapartes uruguayas que pretendan tener un socio o inversor.

El “tren” y Milei

Aunque “no parece que estén dadas las condiciones” para firmar un acuerdo de comercio más global entre Uruguay y EE.UU., el presidente de la cámara binacional señaló que, dado el dinamismo y los cambios en las relaciones diplomáticas y comerciales entre las naciones en general, es “aconsejable que el gobierno entrante (de Orsi) tenga la intención de estar abierto” a las posibilidades que se puedan presentar para afianzar el vínculo bilateral. Apuntó: “Soy optimista, creo que todos los gobiernos trabajan para mejorar la vida de la gente, y pienso que amputarse voluntariamente una posibilidad de comercio importante no tiene mucho sentido. Es cierto que es complicado, que no se ve en el horizonte cercano, pero tampoco me opondría y estaría atento a cómo se desarrollan las cosas”.

En la misma línea, Espalter se refirió a la intención declarada por el presidente argentino, Javier Milei, de impulsar en 2025 un tratado de libre comercio con Estados Unidos. La cercanía entre Trump y Milei, y los dichos de ambos en materia de comercio internacional, tampoco son algo fácil de interpretar, asegura: “¿Qué saldrá? No tengo idea. (…) Pero, si existe la posibilidad de que Argentina avance en esa línea o en algo parecido y Uruguay tiene la chance de ser invitado a participar de alguna forma, sería un error no intentar hacerlo”.

Alegó que Orsi se definió como alguien “pragmático”. “Uruguay nunca dejó de comerciar con nadie por temas ideológicos y les hemos vendido a países con todo tipo de regímenes”, agregó. Reconoció que, desde la perspectiva de la cámara, “fue una mala decisión” en el primer gobierno del Frente Amplio no subirse al “tren” para avanzar en el proceso de la eventual firma de un tratado de libre comercio con EE.UU. “La democracia tiene eso, alguna posición prevalece sobre otra. Para mí costó caro, pero hay mucha gente que opina lo contrario”.