    Presupuesto: el INIA advierte que, con los recursos propuestos, deberá recortar plantilla e investigación

    El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo plantea un incremento de los fondos para el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, pero sus autoridades entienden que son insuficientes

    El presidente Yamandú Orsi en una visita al estand del INIA en la reciente edición de la Expo Prado.

    FOTO

    INIA
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    En el desfile habitual de autoridades por el Parlamento en el marco del tratamiento del actual proyecto de Presupuesto, una apreciación que se repite es que los recursos propuestos son insuficientes. En algunos casos, les ponen números a las posibles consecuencias, por ejemplo, en recortes de personal o de servicios.

    La delegación del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) llevó una advertencia de ese tipo al comparecer el viernes 19 ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de Diputados, donde se está dando la primera etapa del debate de la iniciativa presupuestal.

