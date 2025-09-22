Presupuesto: el INIA advierte que, con los recursos propuestos, deberá recortar plantilla e investigación

El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo plantea un incremento de los fondos para el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, pero sus autoridades entienden que son insuficientes

El presidente Yamandú Orsi en una visita al estand del INIA en la reciente edición de la Expo Prado.

En el desfile habitual de autoridades por el Parlamento en el marco del tratamiento del actual proyecto de Presupuesto, una apreciación que se repite es que los recursos propuestos son insuficientes. En algunos casos, les ponen números a las posibles consecuencias, por ejemplo, en recortes de personal o de servicios.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

La delegación del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) llevó una advertencia de ese tipo al comparecer el viernes 19 ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de Diputados, donde se está dando la primera etapa del debate de la iniciativa presupuestal.

El proyecto prevé asignarle $ 800 millones anuales. Según los supuestos que armó esa institución, un presupuesto de esa magnitud le implicaría tener que ejecutar una “reducción de personal del 10%, una reducción de la línea de investigación en un 20%, y los campus quedarían también sin capacidad de llevarse adelante” para que se transformen en polos de investigación, desarrollo e innovación, señaló su presidente, Miguel Sierra.

“Si recibiéramos $ 900 millones —porque hace pocos días estuvimos en la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología del Senado, nos preguntaban qué mejora podíamos proponer siendo realistas con las condiciones que hoy tiene el Presupuesto (…) y dijimos $ 900 millones anuales”—, eso llevaría a “un 5% de reducción de personal, que nos implicaría hacer una gestión del personal, de los retiros, de las jubilaciones, y también una incorporación mucho más selectiva”, agregó. Otra consecuencia bajo ese escenario sería un 10% de recorte de la línea de investigación.

El presupuesto vigente del INIA es de $ 600 millones, por lo que lo propuesto en el proyecto en discusión en Diputados supone una mejora. Sin embargo, los recursos de los últimos años los recibió en cuotas.