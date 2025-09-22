Presupuesto: el INIA advierte que, con los recursos propuestos, deberá recortar plantilla e investigación

En el desfile habitual de autoridades por el Parlamento en el marco del tratamiento del actual proyecto de Presupuesto, una apreciación que se repite es que los recursos propuestos son insuficientes. En algunos casos, les ponen números a las posibles consecuencias, por ejemplo, en recortes de personal o de servicios.
La delegación del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) llevó una advertencia de ese tipo al comparecer el viernes 19 ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de Diputados, donde se está dando la primera etapa del debate de la iniciativa presupuestal.
El proyecto prevé asignarle $ 800 millones anuales. Según los supuestos que armó esa institución, un presupuesto de esa magnitud le implicaría tener que ejecutar una “reducción de personal del 10%, una reducción de la línea de investigación en un 20%, y los campus quedarían también sin capacidad de llevarse adelante” para que se transformen en polos de investigación, desarrollo e innovación, señaló su presidente, Miguel Sierra.
“Si recibiéramos $ 900 millones —porque hace pocos días estuvimos en la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología del Senado, nos preguntaban qué mejora podíamos proponer siendo realistas con las condiciones que hoy tiene el Presupuesto (…) y dijimos $ 900 millones anuales”—, eso llevaría a “un 5% de reducción de personal, que nos implicaría hacer una gestión del personal, de los retiros, de las jubilaciones, y también una incorporación mucho más selectiva”, agregó. Otra consecuencia bajo ese escenario sería un 10% de recorte de la línea de investigación.
El presupuesto vigente del INIA es de $ 600 millones, por lo que lo propuesto en el proyecto en discusión en Diputados supone una mejora. Sin embargo, los recursos de los últimos años los recibió en cuotas.
“Hasta el día de hoy, considerando 2024 y 2025, en la fecha en la que estamos, solo hemos recibido $ 600 millones. Por tanto, hoy tenemos un gap —si no recibimos nada de acá a fin de año— provocado por una ausencia del pago que corresponde por ley, de $ 600 millones” para este año, afirmó.
El 70% del presupuesto del INIA se destina a una plantilla de 750 personas dedicadas principalmente a la investigación. De esa cantidad, 40 trabajan en Montevideo y el resto lo hacen en sus cinco estaciones experimentales.