Puertos: ANP prepara llamado para delinear Plan Maestro al 2040

Con el fin de actualizar y reformular el Plan Maestro del Puerto de Montevideo hacia el horizonte del 2040, la Administración Nacional de Puertos (ANP) está elaborando los pliegos de un llamado público para avanzar en esa definición estratégica.

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Según resolvió al comienzo de su gestión el directorio del ente, la elaboración del plan rector considerará la complementariedad y especialización portuaria por unidad de negocio y contará con la participación de los actores del sector.

Como una primera etapa para avanzar hacia ese objetivo, el año pasado la ANP contrató a la Fundación Valenciaport para realizar un estudio y actualización de los tráficos y demanda portuaria en las áreas de contenedores, graneles y pasajeros entre 2025-2040 para los puertos de Montevideo, Juan Lacaze, Nueva Palmira, Paysandú, Colonia y Carmelo.

Esa asistencia técnica, que contrató en forma directa por unos US$ 30.000, se desarrolló entre setiembre y diciembre del 2025, aunque sus resultados finales aún no fueron presentados formalmente a quienes participaron del sondeo cualitativo. Según consultas realizadas por Búsqueda , el informe recibió algunos cuestionamientos y requirió la realización de ajustes y puntualizaciones.

El informe final de Valenciaport, al que accedió Búsqueda , señala que los resultados obtenidos “constituyen un insumo esencial” para la formulación del Plan Maestro, aportando una “base sólida para la toma de decisiones estratégicas que fortalezcan la competitividad y resiliencia del sistema portuario nacional”.

Explica que utilizó estadísticas y series históricas como base cuantitativa para construir las proyecciones de evolución de la demanda portuaria según la previsión de tres escenarios: uno “base”, que representa el curso “más probable” o “razonable” sin crisis mayores ni cambios disruptivos; uno “optimista”, un escenario futuro favorable en el que algunos factores clave evolucionan mejor de lo esperado, y otro “pesimista”, en el cual las condiciones adversas frenarían el crecimiento portuario por debajo de la tendencia.

Esa metodología se complementó y contrastó con una decena de entrevistas a agentes del sistema logístico-portuario, como las terminales, operadores logísticos, turísticos, marítimos y representantes de organismos institucionales, agrega.

A su vez, fuentes de la ANP señalaron que Valenciaport elaboró las “bases técnicas” del llamado que prepara el organismo, por lo que la consultora española quedaría inhabilitada para competir por la elaboración del plan al 2040.

Valenciaport ya había brindado apoyo técnico a la ANP para elaborar la anterior “propuesta estratégica” o plan rector, realizado para el horizonte 2018-2035. Aquel plan fue presentado en marzo de 2018 —bajo la presidencia de Alberto Díaz—, y entre las prioridades de infraestructura que delineaba para el Puerto de Montevideo estaban algunas que hoy son una realidad, como el muelle especializado para la pesca nacional en Capurro y una inversión ferroviaria para que llegara a la terminal capitalina la pasta de celulosa de UPM.

En el área de contenedores no preveía la expansión de la Terminal Cuenca del Plata (TCP), aunque estimaba una curva de crecimiento en un escenario optimista. Además, proyectaba la consolidación de la Terminal Granelera de Montevideo y, en la operación de mercadería general, hablaba de “precios competitivos” frente a los puertos competidores, entre otras cuestiones.

Sin “rupturas abruptas”

El nuevo estudio contratado a Valenciaport parte de un análisis macroeconómico internacional y regional, que considera la evolución de las economías de varios países latinoamericanos y el desarrollo del comercio mundial, y luego hace foco en el desempeño de Uruguay y el mercado marítimo.

Indica que los resultados obtenidos con modelos de series temporales deben ser interpretados “con cautela”, por el número limitado de observaciones históricas en algunas series. “A pesar de estas limitaciones, las proyecciones aportan información valiosa para comprender la evolución reciente y estimar tendencias de corto y mediano plazo”, apunta. Igualmente, afirma que fue posible identificar el comportamiento medio esperado de cada tipo de tráfico, garantizando la coherencia entre puertos, unidades de negocio y tipos de operación.

Considera que las previsiones obtenidas al aplicar la metodología de series permiten una base cuantitativa “sólida, que, combinada con enfoques prospectivos, permitirá orientar la planificación estratégica y la toma de decisiones en el Sistema Nacional de Puertos de Uruguay hacia el horizonte 2040”.

Puerto-Montevideo-2025-Imagen Aérea- Vista aérea del Puerto de Montevideo. Daniel Rodríguez/adhocFOTOS

Del ejercicio de los escenarios —base, optimista y pesimista—, la consultora señala que no identifica “rupturas abruptas en la evolución de los tráficos. Afirma que los mismos describen “bandas de crecimiento razonables alrededor de trayectorias centrales, con diferencias asociadas principalmente al contexto económico, a la capacidad de adaptación de las infraestructuras y a la evolución del entorno competitivo regional”.

Agrega que los escenarios pautados “no deben interpretarse como previsiones cerradas sino como marcos de referencia que permiten evaluar la robustez de las decisiones estratégicas ante distintos contextos futuros”.

Valenciaport concluye que Uruguay debe “consolidar su posición como hub logístico regional”, capitalizando que el Puerto de Montevideo es el de mayor calado de la región y haciendo valer la “sólida seguridad jurídica” que caracteriza al país.

Y destaca que la “creciente pérdida de transbordos hacia Argentina y Brasil evidencia la necesidad de adoptar una estrategia más agresiva en materia de infraestructura y eficiencia operativa”.

Considera necesario priorizar inversiones en infraestructura y acuerdos asociados al funcionamiento de la hidrovía Paraná-Paraguay y también a la “oportunidad” que ofrece el área de negocios vinculada a los cruceros.

Contenedores al 2040

En 2025, la terminal capitalina movilizó 857.491 teus (unidad equivalente a un contenedor de 20 pies), según las estadísticas de la ANP. En esa unidad de negocio, Valenciaport proyecta que el tráfico en el puerto crecería a 1,1 millones de teus en 2027 hasta 1,5 millones de unidades en el 2040, prácticamente el doble del nivel de actividad registrado el año pasado.

Esa estimación constituye el escenario base planteado por la consultora, considerando una evolución tendencial de la demanda, según las previsiones macroeconómicas centrales y sin cambios relevantes en el funcionamiento actual del sistema portuario. Entre los factores determinantes que inciden en esa proyección, enumera la ventaja limitada del dragado del puerto y el canal de acceso a 13 metros de profundidad, la persistencia en el tiempo de la reducción de servicios oceánicos, sustituidos por feeders, la congestión de muelles públicos y la antigua infraestructura pública que limita el potencial de crecimiento y la puesta en marcha del centro de control operativo del Acceso Norte, entre otras.

A partir de esa base de crecimiento, construye un escenario pesimista. Allí incorpora factores exógenos vinculados al comercio y la economía internacional (como subas arancelarias generalizadas y tensiones comerciales en el mediano y largo plazo, mejora aduanera y administrativa en Buenos Aires, recorte de escalas), y endógenos, relacionados con cuestiones operativas, de infraestructura y gestión del Puerto de Montevideo (como retrasos en la ampliación de la terminal especializada de contenedores, congestión en muelles públicos, falta de integración digital entre los distintos actores, entre otros).

TCP obra Vista aérea de la obra de ampliación que está realizando la terminal especializada de contenedores. Katoen Natie

En este caso menos favorable, en el horizonte de corto plazo, el movimiento de contenedores en 2027 se ubicaría por debajo del millón de teus (973.900), lo que sería parecido al nivel de actividad de 2025. Y, para el 2040, se lograría superar 1,1 millones de teus.

En tanto, en un escenario optimista, prevé un contexto macro y comercial beneficioso, por una “sustancial” mejora de la competitividad del Puerto de Montevideo, en particular, por el incremento de la productividad operativa que permitiría la ampliación de TCP y facilitaría la captación de mayor volumen de tráfico. También considera avances en la conectividad e integración del puerto con la región a través de conexión ferroviaria, transbordos y tráficos de Patagonia, del sur de Brasil, etcétera. En ese contexto, el tráfico medido en teus se ubicaría en torno a 1,2 millones en 2027 y alcanzaría 1,7 millones en 2040.

Tráfico de pasajeros

Este ejercicio prospectivo aplicado al servicio de pasajeros en Montevideo consideró, además de indicadores macroeconómicos de Uruguay y la región, el tipo de cambio bilateral, el ingreso de Colonia Express como otro operador —que supondría un aumento de la oferta— y la variación del costo de los servicios aéreos competitivos del transporte marítimo.

Así, el movimiento en la línea regular Montevideo-Buenos Aires pasaría en un escenario base de 893.649 pasajeros en 2027 a 1,3 millones de personas en 2040. En 2025, se movilizaron por la terminal fluviomarítima 795.577 personas, según las estadísticas oficiales, por lo que las previsiones de la consultora también auguran un incremento del tráfico.

En el escenario pesimista, el millón de pasajeros se alcanzaría en 2040 y en el optimista se superarían los 1,7 millones de personas en ese año.

Graneles sólidos

Las previsiones de tráfico para el granel sólido fueron trazadas por la consultora considerando, en el escenario base, los indicadores macroeconómicos, la volatilidad de la demanda y los precios de las materias primas en el mercado global. También que Montevideo sigue captando mercaderías de la región agroindustrial sur y este del país y que se sigue operando en los muelles públicos, siendo las terminales privadas las que mueven más volumen. Para el escenario optimista, agrega la mejora del acceso ferroviario (a través de Rivera) para captar carga del sur de Brasil y que el puerto alcanzaría la profundidad de 14 metros. En el pesimista, esa última premisa no se cumpliría.

En el caso del escenario base, la proyección es que se pasaría de 3,1 millones de toneladas en 2027 (un nivel muy similar al del 2025) a cuatro millones en el 2040. En el pesimista, en ese año se superarían los 2,4 millones y en el optimista el movimiento de graneles se ubicaría por encima de los 5,2 millones de toneladas.