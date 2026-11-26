Para el CEO y fundador del Grupo RAS, Ruben Azar, Uruguay es una “isla” en cuanto a estabilidad en la región y tiene una “oportunidad de oro” con Europa para captar la carga y los servicios logísticos como centro de distribución para el Mercosur, pero también para ofrecer a los empresarios “un segundo hogar” por la inestabilidad política y social que atraviesa ese continente.

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En referencia al plano local, Azar dijo que el desarrollo del modo ferroviario permitirá que muchas empresas mejoren su competitividad y que el Puerto de Montevideo se convierta en un “puerto brasilero más”.

Planteó que, si bien Uruguay “es caro”, eso se compensa con las ventajas que ofrece en materia de legislación aduanera, portuaria e impositiva, que lo “diferencian” de la región. A su juicio, el país tiene el potencial de multiplicar varias veces los US$ 900 millones que hoy genera la exportación de servicios logísticos.

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—¿Qué oportunidades trae para el desarrollo de la logística y del posicionamiento de Uruguay que se sume un operador ferroviario de carga como Grupo RAS ?

—El modo ferroviario es una herramienta más dentro de la estrategia del grupo de su posicionamiento regional. Nuestra visión siempre fue, es y será regional. Cuando compramos los terrenos donde hoy se sigue desarrollando el Parque Industrial Ruta 5, lo hicimos porque tenía la vía férrea vieja, no la del Ferrocarril Central. Ya pensábamos que el grupo no se podía amputar el modo ferroviario y el país tampoco. Estamos contribuyendo a que el Uruguay vuelva a recuperar la posibilidad para muchas empresas de mejorar su competitividad a través de la utilización del ferrocarril.

Hay empresas que realmente se van a ver beneficiadas y el Puerto de Montevideo también. Dentro de poquito se van a acostumbrar a ver convoyes de contenedores saliendo y entrando al Puerto de Montevideo.

—¿Habrá más carga en el puerto por la multimodalidad? ¿Se puede pensar en un tren que conecte el Mercosur?

—Nuestro proyecto implica una terminal ferroviaria dentro del puerto, otra en el Parque Industrial Ruta 5 y otra que ya empezamos a construir en Rivera, que va a oficiar como un puerto seco.

El Puerto de Montevideo se va a convertir en un puerto brasilero más; agregarle el modo ferroviario agrega competitividad a los tráficos brasileros.

El potencial es muy grande, el sur de Brasil tiene un comercio exterior muy potente, muy fuerte. Sabemos que vamos a ser más competitivos para ellos en muchos casos. También tenemos el apoyo de navieras que van a posicionar contenedores en la frontera justamente para tener la libertad de atender a sus clientes brasileros, por los puertos de Brasil y ahora con la opción de Montevideo.

Una de las locomotoras del Grupo RAS. Grupo RAS

Y ojalá lo podamos hacer pronto para el lado de Argentina, para llegar a Paraguay. Estamos esperando que el gobierno finalice la ecuación para poder empezar a construir los tramos de vía que faltan para llegar a Paysandú y Salto.

Ya estamos en conversaciones muy avanzadas con empresas, tanto brasileras como argentinas, para poder manejar el tema ferroviario en forma conjunta. Argentina está licitando las tres grandes líneas ferroviarias que tiene. La de Urquiza es la que conecta con Salto. El puente de Salto y Concordia es también ferroviario, lo supimos usar en el pasado moviendo carga. Por eso, esto del Mercosur no es una novedad, es algo que queremos retomar.

En el pasado mandamos mucha carga a Paraguay por ferrocarril. Cuando se den las circunstancias, también estará la posibilidad del ferrocarril entre Paraguay y el Puerto de Montevideo.

—En el marco del acuerdo vigente Mercosur-Unión Europea, ¿Uruguay puede capitalizar su posición de hub regional? ¿Cuánta carga puede captar?

—Uruguay exportó el año pasado por servicios logísticos cerca de US$ 900 millones. Eso se puede duplicar, triplicar, cuadruplicar. Más del 50% de la carga que se mueve por Uruguay es carga en tránsito. Uruguay es exitoso haciendo eso y está preparado para captar mucho más de ese negocio. Tiene la legislación aduanera, portuaria, impositiva, que lo diferencia de la región. Además, hoy Uruguay volvió a ser una isla en cuanto a estabilidad.

Está el tema logístico puro y duro y está el tema estratégico de empresas brasileras que, por ejemplo, quieren llevar parte de su producción fuera de Brasil, por temas comerciales con Estados Unidos. Brasil está muy dividido, hay gente que prefiere sacar una parte de su negocio de Brasil. Estábamos compitiendo fuerte con Paraguay en ese sentido, que estaba haciendo las cosas bien, pero ahora eso se acabó (alude a la crisis institucional a raíz de la quiebra del banco Ueno). Y eso hace que Uruguay aflore nuevamente como un lugar de estabilidad.

Uruguay quizás —o sin quizás— es más caro, pero compensamos con la estabilidad y las mejores herramientas. Nos falta ser mucho más agresivos en salir a vender esto a la región y en el mundo, en los grandes mercados como China, Estados Unidos, el sudeste asiático.

Hay una oportunidad de oro con Europa por varias razones. Primero, por el tratado de libre comercio que va a hacer que Europa le venda más al Mercosur. Y si Europa sabe que Uruguay es un buen lugar como base para poder dejar los stocks y suministrar desde aquí a la región porque es el país que le da más seguridad, sumado a la inestabilidad política y social que tiene Europa, hay una oportunidad a capitalizar. Hoy hay muchos empresarios europeos mirando para dónde van a salir corriendo, dónde pueden tener un segundo hogar. Uruguay tiene una oportunidad enorme en los dos sentidos.

—Eso contrasta con las posibilidades que señalan los industriales sobre las cuotas para crecer en el mercado europeo y con las restricciones para invertir por problemas de competitividad y baja rentabilidad en Uruguay. ¿Esos problemas no afectan el negocio logístico?

—En una u otra forma, todos tenemos las mismas dificultades. Hay muchas industrias a las cuales, con el modo ferroviario, les estamos agregando competitividad; el ferrocarril viene a ayudar a varias de las empresas exportadoras. El costo del flete varía según qué tramo se utilice, pero en caso de que se use solo tren punta a punta mejora la ecuación, y en casos específicos el flete puede bajar un 30% o más. Además, está todo lo que agrega el tren desde el punto de vista ambiental, porque contamina menos que los camiones, y tiene menos siniestralidad. Eso repercute en que hay menos gastos en salud para el país, hay mucho menos mantenimiento de las carreteras; todo lo que se mueve por ferrocarril es menos desgaste y menos inversión en mantenimiento de rutas.