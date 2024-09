Servicios globales, uno de los “dos pilares de la economía uruguaya”, exportaron por US$ 3.016 millones en 2023

Las exportaciones de servicios no tradicionales —empresariales, profesionales, informáticos y financieros— totalizaron US$ 3.016 millones en 2023, un nivel similar al del año anterior. Esa actividad, conocida como “servicios globales”, empleó a casi 36.000 personas y fue desarrollada por más de 660 empresas, según un estudio sectorial elaborado por el Departamento de Inteligencia Competitiva del Instituto Uruguay XXI.

En la última década, analiza, hubo una transformación en la canasta de exportación de servicios del país donde los globales ganaron participación, de casi 40% al 49% del total. En contrapartida, el peso de la exportación de servicios tradicionales —como el turismo o el transporte y servicios conexos— disminuyó de 57% en 2013 a 49% en 2023. El restante 2% correspondió a otros no tradicionales.

Crecen a “buen ritmo”

Por rubro, en 2023 las exportaciones de servicios empresariales, profesionales y técnicos totalizaron US$ 1.331 millones, un 8% menos que el año anterior. Se mantuvieron los de tipo informático —por US$ 1.020 millones—, mientras que los financieros sumaron US$ 337 millones, con un crecimiento de 35%.

En América Latina y el Caribe, Brasil fue el principal exportador de este tipo de servicios no tradicionales, con ventas por US$ 28.284 millones. Le siguieron Costa Rica, Argentina, Colombia y Uruguay.

Pero en un análisis de las estadísticas en relación con la cantidad de habitantes “Costa Rica y Uruguay lideran el ranking latinoamericano con aproximadamente US$ 1.700 y US$ 900 por persona, respectivamente”, señala.

Agrega que en el caso de Uruguay tuvieron un “buen ritmo” de crecimiento, con una tasa promedio de 4% en la última década, lo que permitió que el país “ocupe un lugar destacado” entre los “más especializados” en servicios globales, considerando su peso en relación con las exportaciones de servicios en general.