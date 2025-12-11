Último censo captó disminución del empleo en la mayoría de las zonas francas; abre una nueva en Punta del Este

Actualmente, en el país hay 15 zonas francas aprobadas, aunque las que están operativas son 12. Una que se activará en los próximos días es WTC Punta del Este Free Zone; será el primer enclave de servicios en Maldonado .

La ubicación de estas zonas se encuentra altamente concentrada en el sur del país, lo cual, según la directora de Zonas Francas, Isabella Antonaccio, muestra que aún persiste el desafío de que el régimen alcance territorios en el norte. Así lo señaló esta jerarca del Ministerio de Economía (MEF) al disertar, semanas atrás, en el congreso anual organizado por la Asociación de Zonas Francas de las Américas (AZFA), que tuvo lugar en Punta del Este.

En ese marco presentó algunos resultados finales del más reciente censo de zonas francas, que relevó datos para 2023. Este último relevamiento, realizado entre octubre de 2024 y abril de 2025, abarcó un universo de 1.140 empresas y obtuvo un 95% de respuestas.

Varias cifras del último censo son inferiores a las del anterior, lo que al menos en parte se explica por la finalización de la obra de construcción de la planta de UPM 2, en Paso de los Toros (Cuecar S.A.), que opera como zona franca.

En 2023 el conjunto de los enclaves francos generaron 16.974 empleos directos, cifra que se compara con los 21.517 de 2022 (un máximo en toda la serie de censos). Un dato preliminar similar (16.945) para 2023 había sido adelantado hace algunos meses por el MEF en respuesta a un pedido de informes de un legislador de la oposición y publicados por Búsqueda.

En el evento de la AZFA, Antonaccio no presentó información de empleo desagregado para cada enclave. Sin embargo, días después esa información quedó disponible en el sitio de la Dirección Nacional de Zonas Francas.

Embed

Zonamerica redujo los empleos directos en casi 400, al pasar de 7.414 en 2022 a 7.019 en 2023; UPM Paso de los Toros bajó de 3.789 a 826; AguadaPark lo hizo de 3.279 a 2.368 y WTC Free Zone del Buceo de 3.122 a 2.737. También se dio una baja en otros enclaves, más chicos, como Grupo Continental (de 694 a 619), UPM Fray Bentos (de 587 a 564), Zona Franca Florida (de 451 a 437) y Zona Franca Colonia Suiza (de 40 a 15).

WTC Punta del Este Free Zone, que será inaugurada el próximo martes 16, pasó de dos a un empleado directo.

En contrapartida, hubo crecimiento de los puestos directos en Parque de las Ciencias (de 749 a 891), Zona Franca Punta Pereira (de 735 a 769), Zona Nueva Palmira (de 469 a 533) y Lideral, la zona de la ciudad de Libertad (de 186 a 195).

Salarios y valor agregado

Por otro lado, el salario promedio mensual del personal ocupado dependiente de las empresas que operan en las zonas aumentó en 2023 a US$ 4.484 al mes, desde US$ 3.520 en 2022.

Antonaccio informó, además, que el valor agregado bruto creado en estos enclaves libres de impuestos nacionales se situó en US$ 4.790 millones en 2023, lo que representó un 6,14% del Producto Interno Bruto (PIB) del país. Si bien el monto aumentó en comparación con los US$ 4.662 millones del año previo, respecto del PIB bajó (6,60%).

Embed

El censo también captó una disminución de la inversión —formación bruta de capital físico—, al pasar de US$ 1.395 millones en 2022 a US$ 1.012 millones en 2023. A su vez, su contribución a la economía se redujo de 10,38% a 7,55%.

En su presentación, la directora de Zonas Francas destacó el crecimiento de todos estos indicadores cuando se compara con 2019, por ejemplo, de un 15% en el valor agregado bruto, de 11% en las exportaciones y de 3% en el empleo.

Inauguración puntaesteña

WTC Punta del Este Free Zone será inaugurada con la presencia del presidente Yamandú Orsi, según invitación difundida por la empresa.

La construcción de la torre, a cargo de la empresa Saceem, se inició en junio del 2022; consta de más de 28.000 metros cuadrados de superficie, distribuidos en 27 niveles. La administración del proyecto estuvo a cargo del estudio Luis E. Lecueder, y el proyecto y la dirección de las obras quedaron en manos del estudio Kimelman Moraes Arquitectos. La inversión total rondó los US$ 65 millones.

WTC Punta del Este Free Zone ofrecerá oficinas a medida —con superficies de hasta 605 m2 por piso— y “BIZZ: Free Zone Business Center”, con oficinas equipadas que incluyen en su precio de arrendamiento todos los servicios. Una vez que la torre alcance el máximo de ocupación, generará más de 1.300 puestos laborales, según los responsables del proyecto.

Fuentes de WTC informaron a Búsqueda que el enclave puntaesteño abrirá con una ocupación inicial del 30%, albergando a estudios legales y contables, asesores financieros, así como empresas de energía y de tecnología.