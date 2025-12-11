UTE estudia fijar tarifas bonificadas en tres o cuatro departamentos durante el verano

La empresa estatal trabaja con el Ministerio de Economía para focalizar las bonificaciones a personas de “menos posibilidades económicas”, así como a pequeñas y medianas empresas con “dificultades de desarrollo”

El Directorio de UTE está analizando diferentes opciones para aplicar una tarifa diferencial para algunos departamentos del norte del país durante los meses más calurosos. La “definición política” es aprobar una medida antes de fin de año, posiblemente en la sesión del próximo viernes 19, dijo a Búsqueda una fuente del ente.

El jueves 4, durante el 80° aniversario de la central hidroeléctrica Rincón del Bonete, la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, se refirió al tema. En declaraciones a la prensa, indicó que se está pensando en una bonificación con “cabeza disruptiva” para los casos en los que “tener aire acondicionado no es algo superfluo, sino una realidad de calidad de vida”.

Mencionó también que se trata de una demanda importante de la industria y el sector rural, por lo que se trabajaba en los cargos fijos y las alternativas de potencia energética.

El vicepresidente de UTE, Roberto Bentancor, confirmó a Búsqueda que el sector comercial elevó más de una propuesta, pero que aún no pasaron por la aprobación del directorio. “En un principio se está explorando sobre Salto, Artigas, Rivera y podría entrar Tacuarembó, pero hay que ver cómo se comienza. Es algo nuevo y tiene sus inconvenientes”, advirtió.

La iniciativa también está bajo consideración del Ministerio de Economía y Finanzas, dijo a Búsqueda la directora en el ente energético Ximena Caporale, porque “afecta un montón de cuestiones que no es solamente una decisión de UTE”. Sobre los clientes que serían alcanzados con esa tarifa especial, agregó que “cualquier beneficio hay que focalizarlo a las personas que menos posibilidades económicas tienen”, no solo en términos de hogares, sino que “ahí entran pequeñas empresas y pymes que tienen dificultades de desarrollo”.