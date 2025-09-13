El sospechoso del asesinato de Charlie Kirk se radicalizó y veía al activista como “difusor de odio”

Los familiares del joven de Utah acusado de disparar contra Charlie Kirk dijeron a las autoridades que en los últimos tiempos se había vuelto “más político” y que veía al aliado del expresidente Donald Trump como un “difusor de odio”, según consta en los documentos de acusación.

Tyler James Robinson, de 22 años, residente de Washington, Utah, fue arrestado bajo sospecha de homicidio agravado , uso de arma de fuego con resultado de lesiones graves y obstrucción a la justicia, todos ellos delitos de carácter grave. Un juez ordenó su detención sin derecho a fianza, de acuerdo con una declaración jurada presentada ante el tribunal y divulgada el viernes.

Registros estatales muestran que Robinson está inscripto para votar, aunque no está afiliado a ningún partido político. También figura como votante inactivo, lo que indica que no participó en al menos las dos últimas elecciones generales. Archivos judiciales estatales y federales no registran antecedentes penales previos a su nombre.

La dirección que figura en la acusación corresponde a la casa de seis habitaciones de sus padres, propietarios de un negocio de encimeras de granito y registrados como votantes republicanos. El viernes no estaba claro si Robinson contaba con un abogado que lo representara, y los mensajes enviados a sus familiares, incluidos sus padres, no obtuvieron respuesta.

Robinson tiene dos hermanos menores y sus padres llevan casados unos 25 años, según publicaciones en redes sociales. La familia vive en un suburbio de St. George, al sur del estado, a unas tres horas y media en auto del campus de la Universidad del Valle de Utah, donde las autoridades afirman que ocurrió el ataque contra Kirk.

En la secundaria, Robinson fue un estudiante destacado: obtuvo un puntaje en el percentil 99 a nivel nacional en las pruebas estandarizadas y fue admitido en 2021 en la Universidad Estatal de Utah con una prestigiosa beca académica. En un video publicado por un familiar se lo ve leyendo la carta de aceptación. Sin embargo, solo cursó un semestre, informó un portavoz de la institución.

Actualmente, Robinson figura como estudiante de tercer año en el programa de aprendizaje en electricidad del Dixie Technical College, en St. George.

Las publicaciones en redes sociales de la madre de Robinson muestran a una familia activa, con viajes a Disneylandia, Hawái, el Caribe y Alaska. También reflejan una vida frecuente al aire libre: paseos en bote, jornadas de pesca, salidas en cuatrimoto, tirolesa y prácticas de tiro. En una publicación de 2017 aparecen visitando una base militar y posando con rifles de asalto; en la imagen se ve a un joven Robinson sonriendo mientras sostiene las empuñaduras de una ametralladora calibre .50.

Tras su graduación de preparatoria en 2021, la madre lo elogió en redes sociales por sus logros académicos, y ambos padres lo acompañaron en la mudanza a su residencia universitaria en la Universidad Estatal de Utah. No volvió a publicar nada en Facebook después de 2022.

El avance en la investigación llegó cuando un familiar de Robinson compartió con un amigo de la familia que el joven había “confesado” o insinuado su participación en el tiroteo. Así lo relató el gobernador de Utah, Spencer Cox, en una conferencia de prensa el viernes, poco después de que se confirmara la detención.

Cox señaló que todo indica que Robinson actuó en solitario. De acuerdo con lo que transmitieron los familiares a las autoridades, el joven “se había vuelto más político en los últimos años”.

Durante una cena reciente, habría mencionado que Charlie Kirk planeaba dar un discurso en la Universidad del Valle de Utah (UVU). “Hablaron de por qué no les gustaba y de sus opiniones”, explicó Cox, en referencia a Robinson y a un familiar no identificado. “Ese familiar también dijo que consideraban que Kirk estaba lleno de odio y lo difundía”.

Las autoridades entrevistaron además a un amigo de Robinson, quien entregó una serie de mensajes intercambiados en la plataforma Discord. En ellos, Robinson hablaba de conseguir un arma.

Al momento de su arresto, de acuerdo con los registros judiciales, Robinson vestía ropa “compatible” con la que aparecía en las imágenes de vigilancia del sospechoso.

El gobernador también indicó que la munición hallada en la escena tenía grabados con referencias tanto a la cultura de los memes como al fascismo.

FUENTE:FRANCE24