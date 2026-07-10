Argentina paga US$4.000 millones mientras el gobierno de Javier Milei se mantiene al margen de los mercados globales

Argentina ha realizado un pago de US$4.3 mil millones por sus bonos en dólares, mientras el ministro de Economía, Luis Caputo, intenta demostrar que el país, con problemas de liquidez, puede cumplir con sus considerables obligaciones de deuda sin recurrir a los mercados de capital globales.

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Argentina realizó el pago de intereses y capital a los tenedores de sus bonos emitidos bajo leyes extranjeras, informó este jueves 9 el Ministerio de Economía, liquidando así la mayor parte del saldo restante de una deuda de US$19 mil millones que Caputo ha tenido que afrontar en 2026, antes de que venzan otros US$25 mil millones el próximo año.

El presidente argentino de derecha, Javier Milei , se ha resistido a los repetidos llamados de los inversionistas durante el último año para que aproveche la caída de los costos por intereses y emita nueva deuda regida por leyes extranjeras, algo que el país no ha hecho desde la reestructuración de 2020.

En cambio, el equipo de Caputo ha recaudado dólares para realizar los pagos utilizando diversas fuentes, entre ellas préstamos de bancos multilaterales y privados, así como bonos en dólares emitidos bajo leyes locales. El lunes, Caputo presentó un plan que, según él, podría cubrir todos los pagos antes de la candidatura a la reelección de Milei en octubre de 2027 sin volver a los mercados de capital globales.

"Nuestro programa supone cero financiamiento a través de los mercados internacionales", dijo Caputo. "Salir a los mercados internacionales es una opción más, no un objetivo. El objetivo es refinanciar los vencimientos a la menor tasa posible".

La prima de interés respecto a los bonos del Tesoro de Estados Unidos (EE.UU.) que exigen los inversionistas para mantener deuda argentina denominada en dólares ha caído de más de 25 puntos porcentuales en 2023 a unos 4 puntos porcentuales esta semana. Los analistas creen que Caputo podría considerar una prima de 3.5 puntos como un límite aceptable para la emisión.

El ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, junto al presidente de Argentina, Javier Milei. AFP

La estrategia de Caputo de mantenerse alejado de los mercados internacionales ha desafiado las expectativas de los inversionistas, quienes esperaban nuevas emisiones bajo ley extranjera ya desde el año pasado para aliviar la presión sobre las escasas reservas de divisas de Argentina, que se han visto erosionadas repetidamente por oleadas de pagos del servicio de la deuda.

“El Ministerio de Economía ha sido más creativo de lo esperado a la hora de buscar fuentes de financiamiento alternativas y más baratas”, dijo Graham Stock, de RCB BlueBay Asset Management.

Entre esas fuentes figuran US$800 millones provenientes de la privatización de activos estatales, como cuatro presas hidroeléctricas, así como US$6 mil millones en acuerdos de recompra con bancos privados, cuyo vencimiento el gobierno logró extender la semana pasada hasta septiembre de 2028.

Sin embargo, los analistas advirtieron que la estrategia presentada para 2027 contenía huecos, entre ellos US$2 mil millones en “otras fuentes de financiamiento” sin definir y US$1.5 mil millones en ingresos por privatizaciones que aún no se han materializado.

Los analistas señalan que la ventana para acceder a los mercados podría cerrarse con la llegada de las elecciones del próximo año. Las elecciones anteriores usualmente han venido acompañadas de un fuerte aumento en los costos de endeudamiento soberano y de una intensa presión sobre el peso, ya que las familias y las empresas dolarizan sus activos para protegerse de las políticas del siguiente gobierno.

“La reelección de Milei no es un hecho y el riesgo político derivado de la oposición hará que el próximo año sea más difícil para el gobierno”, al aumentar la volatilidad del mercado, dijo Ramiro Blázquez Giomi, estratega del grupo de servicios financieros StoneX.

”Los dos aspectos que parecen fundamentales para reducir la incertidumbre son el regreso a los mercados internacionales para acumular reservas y la confirmación de la disponibilidad de la línea de intercambio, o swap, de divisas con Estados Unidos”, añadió.

Banco Central de Argentina.

El Banco Central de Argentina y el Tesoro de EE.UU. acordaron un swap de divisas por US$20 mil millones el pasado octubre, en medio de una crisis del peso previa a las elecciones de mitad de mandato en Argentina. Caputo dijo el lunes que la línea seguía vigente, pero que ambos países “tendrían que volver a hablar” en caso de que Argentina quisiera utilizarla.

A pesar de las afirmaciones de Caputo de que no se necesitan los mercados internacionales, Fernando Marull, director de la consultora FMyA en Buenos Aires, dijo que no tenía “ninguna duda” de que Argentina emitiría pronto nueva deuda internacional, y señaló que las recientes caídas en los costos por intereses ponen al país “muy cerca de la zona de emisión”.

“Obviamente, si no lo hacen es porque confían en que los costos por intereses seguirán bajando, y hasta ahora han tenido razón”, añadió Marull. “La pregunta es cuánto tiempo puede continuar eso a medida que nos acercamos a las elecciones”.

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