    Francia solicita a la Unión Europea postergar el trámite de acuerdo con Mercosur

    Francia solicitó este domingo a la Unión Europea postergar los “plazos” previstos para la firma del acuerdo comercial con Mercosur, ya que considera que “no están dadas las condiciones” para una votación de los Estados, declaró la oficina del primer ministro en un comunicado

    Protestas de agricultores franceses por el acuerdo con el Mercosur.

    Protestas de agricultores franceses por el acuerdo con el Mercosur.

    FOTO

    AFP
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    Francia pidió que se posterguen los plazos previstos para diciembre con el fin de continuar las negociaciones y “obtener medidas de protección legítimas para la agricultura europea”, según informó el despacho del primer ministro Sébastien Lecornu.

    Leé además

    Banderas de la UE ondean delante de la sede de la Comisión Europea en Bruselas, Bélgica, el 2 de diciembre de 2025.
    Comercio

    La Unión Europea promete controlar mejor las importaciones agrícolas, antes de eventual acuerdo con el Mercosur

    Por RFI
    Foto oficial de la 66° Cumbre del Mercosur
    Comercio

    Mercosur se reúne el 20 de diciembre con el acuerdo comercial con la UE sobre la mesa

    Por RFI

    Para que eso ocurra, la Comisión necesita el aval de los Estados miembros de la UE, que deberán pronunciarse a lo largo de esta semana, entre el martes y el viernes. Francia encabeza el grupo de países europeos que mantienen reparos sobre un acuerdo que ambos bloques negocian desde hace más de dos décadas.

    Embed - Francia redobla su ofensiva contra el acuerdo UE-Mercosur y presiona a Macron a bloquearlo

    En setiembre, la Comisión Europea anunció la creación de un mecanismo de “seguimiento reforzado” para los productos agrícolas más expuestos al acuerdo, como la carne bovina y aviar, el arroz y el etanol, así como la posibilidad de intervenir en el mercado en caso de una desestabilización.

    Antes de fijar una posición definitiva, los 27 Estados miembros aguardan además el resultado de una votación del Parlamento Europeo prevista para este martes, centrada en las medidas de salvaguardia destinadas a tranquilizar a los agricultores, en particular a los franceses, que se oponen de forma frontal al tratado.

    Macron-Lecornu
    El presidente de Francia, Emmanuel Macron, habla con el primer ministro, S&eacute;bastien Lecornu, en un evento en Par&iacute;s.

    El presidente de Francia, Emmanuel Macron, habla con el primer ministro, Sébastien Lecornu, en un evento en París.

    En ese contexto, y antes de la declaración formal del Ejecutivo francés, el ministro de Economía y Finanzas, Roland Lescure, afirmó en una entrevista publicada este domingo por el diario alemán Handelsblatt que “en su forma actual, el tratado no es aceptable”.

    Lescure sostuvo que Francia condiciona su apoyo al acuerdo a tres requisitos. El primero es la incorporación de una “cláusula de protección fuerte y eficaz”; el segundo, que las normas de producción vigentes en la Unión Europea se apliquen también a los países socios; y el tercero, el establecimiento de controles en las importaciones.

    Embed - Lula da Silva pone fecha al acuerdo de Mercosur con la UE • FRANCE 24 Español

    El acuerdo de libre comercio busca impulsar las exportaciones europeas de automóviles, maquinaria y vinos hacia el Mercosur, a cambio de facilitar el acceso al mercado europeo de productos sudamericanos como carne, azúcar, arroz y soja.

    Los agricultores franceses temen que el acuerdo provoque una llegada masiva de productos agrícolas del Mercosur, considerados más competitivos, y afecte al sector local. De aprobarse, el tratado UE-Mercosur daría lugar a un mercado de 722 millones de habitantes.

    Con AFP

    FUENTE:RFI

