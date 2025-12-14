Francia solicita a la Unión Europea postergar el trámite de acuerdo con Mercosur

Francia pidió que se posterguen los plazos previstos para diciembre con el fin de continuar las negociaciones y “obtener medidas de protección legítimas para la agricultura europea”, según informó el despacho del primer ministro Sébastien Lecornu.
Francia solicitó este domingo a la Unión Europea postergar los “plazos” previstos para la firma del acuerdo comercial con Mercosur, ya que considera que “no están dadas las condiciones” para una votación de los Estados, declaró la oficina del primer ministro en un comunicado
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aspira a firmar el tratado de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur —integrado por Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay— el próximo sábado, en el marco de la cumbre del bloque sudamericano que se celebrará en la ciudad brasileña de Foz do Iguaçu.
Para que eso ocurra, la Comisión necesita el aval de los Estados miembros de la UE, que deberán pronunciarse a lo largo de esta semana, entre el martes y el viernes. Francia encabeza el grupo de países europeos que mantienen reparos sobre un acuerdo que ambos bloques negocian desde hace más de dos décadas.
En setiembre, la Comisión Europea anunció la creación de un mecanismo de “seguimiento reforzado” para los productos agrícolas más expuestos al acuerdo, como la carne bovina y aviar, el arroz y el etanol, así como la posibilidad de intervenir en el mercado en caso de una desestabilización.
Antes de fijar una posición definitiva, los 27 Estados miembros aguardan además el resultado de una votación del Parlamento Europeo prevista para este martes, centrada en las medidas de salvaguardia destinadas a tranquilizar a los agricultores, en particular a los franceses, que se oponen de forma frontal al tratado.
En ese contexto, y antes de la declaración formal del Ejecutivo francés, el ministro de Economía y Finanzas, Roland Lescure, afirmó en una entrevista publicada este domingo por el diario alemán Handelsblatt que “en su forma actual, el tratado no es aceptable”.
Lescure sostuvo que Francia condiciona su apoyo al acuerdo a tres requisitos. El primero es la incorporación de una “cláusula de protección fuerte y eficaz”; el segundo, que las normas de producción vigentes en la Unión Europea se apliquen también a los países socios; y el tercero, el establecimiento de controles en las importaciones.
El acuerdo de libre comercio busca impulsar las exportaciones europeas de automóviles, maquinaria y vinos hacia el Mercosur, a cambio de facilitar el acceso al mercado europeo de productos sudamericanos como carne, azúcar, arroz y soja.
Los agricultores franceses temen que el acuerdo provoque una llegada masiva de productos agrícolas del Mercosur, considerados más competitivos, y afecte al sector local. De aprobarse, el tratado UE-Mercosur daría lugar a un mercado de 722 millones de habitantes.
Con AFP
FUENTE:RFI