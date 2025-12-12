Mercosur se reúne el 20 de diciembre con el acuerdo comercial con la UE sobre la mesa

Los presidentes del Mercosur se reunirán el 20 diciembre en la ciudad brasileña de Foz do Iguaçu, donde esperan firmar el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea

El acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur lleva décadas de negociaciones. Sin embargo, varios países europeos, en particular Francia, siguen mostrando reservas a la hora de ratificarlo, debido al impacto que podría tener en sus sectores agrícolas.

Según fuentes comunitarias, la UE podría concluir en los próximos días su proceso interno de ratificación. Del lado sudamericano, los socios plenos del Mercosur —Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay— se declaran listos para firmar.

El tratado prevé que la UE incremente sus exportaciones de vehículos, maquinaria, vinos y licores hacia América Latina, mientras que los países del Mercosur verán facilitado el acceso de productos como carne, azúcar, arroz, miel y soja al mercado europeo.

Obstáculos políticos Pero persisten obstáculos políticos. “El acuerdo, tal como está, no es aceptable para nosotros”, afirmó el lunes una fuente diplomática francesa durante un encuentro con periodistas en Brasilia. Francia reclama que todos los pesticidas prohibidos en la UE también sean vetados en los países del Mercosur.

Italia, en cambio, respalda plenamente el pacto. “Sería una especie de gana-gana”, señaló un diplomático italiano en la misma reunión. Alemania y España comparten esa posición favorable.