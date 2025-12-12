Mercosur se reúne el 20 de diciembre con el acuerdo comercial con la UE sobre la mesa

Según fuentes comunitarias, la UE podría concluir en los próximos días su proceso interno de ratificación. Del lado sudamericano, los socios plenos del Mercosur —Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay— se declaran listos para firmar.
El tratado prevé que la UE incremente sus exportaciones de vehículos, maquinaria, vinos y licores hacia América Latina, mientras que los países del Mercosur verán facilitado el acceso de productos como carne, azúcar, arroz, miel y soja al mercado europeo.
Obstáculos políticos
Pero persisten obstáculos políticos. “El acuerdo, tal como está, no es aceptable para nosotros”, afirmó el lunes una fuente diplomática francesa durante un encuentro con periodistas en Brasilia. Francia reclama que todos los pesticidas prohibidos en la UE también sean vetados en los países del Mercosur.
Italia, en cambio, respalda plenamente el pacto. “Sería una especie de gana-gana”, señaló un diplomático italiano en la misma reunión. Alemania y España comparten esa posición favorable.
La cumbre de jefes de Estado del Mercosur estará precedida por una reunión de ministros de Relaciones Exteriores y de Economía, convocada para el 19 de diciembre en Foz do Iguaçu, cerca de la triple frontera entre Brasil, Paraguay y Argentina, informó el gobierno brasileño en un mensaje enviado este jueves a periodistas.
Si finalmente se aprueba, el acuerdo UE-Mercosur daría lugar a un mercado conjunto de 722 millones de habitantes.