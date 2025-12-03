Adeom: cambios de negociación impulsados por Mario Bergara provocan “tensión” y conflictos innecesarios

La relación entre la Asociación de Empleados y Obreros Municipales ( Adeom ) y la administración del intendente de Montevideo, Mario Bergara , evolucionó rápidamente de una manifestación inicial de buena voluntad a un estado de tensión institucional que parece tender a agravarse. Además de un conflicto salarial que busca resolverse en un contexto de números rojos para la comuna, el sindicato ve un drástico cambio metodológico en relación con gestiones anteriores que, según la gremial, “complejiza” el abordaje de los problemas diarios y causa conflictos innecesarios.

Silvia Tejera, secretaria general de Adeom, recordó consultada por Búsqueda que el vínculo con la actual administración se inició con señales positivas. En sus primeros días como intendente, Bergara citó al sindicato a una reunión de presentación con el gabinete, donde manifestó su intención de “firmar un convenio que tuviese incremento salarial” y de “siempre apostar al diálogo y a la negociación colectiva”.

“En su momento lo evaluamos como una buena señal, una buena perspectiva”, contó Tejera. En ese contexto, el sindicato entendió la solicitud de la administración de posponer las negociaciones del convenio debido a la necesidad de defender ante la Junta Departamental la rendición de cuentas del ejercicio anterior, un gasto del que el nuevo gobierno municipal “no era parte”.

Sin embargo, a fines de agosto, aunque se mantuvo la idea de avanzar en un aumento real de salario, la intendencia les comunicó que las cuentas “no estaban cerrando como esperaban”, por lo que el incremento no sería el que se había conversado en principio. Y a mediados de setiembre, cuando Bergara citó de urgencia al sindicato para comunicar recortes que afectarían a “casi el 50% de los trabajadores”, ocurrió un quiebre definitivo. Aunque el intendente sostuvo que “no se tocarían los salarios”, porque no se afectaba el salario base, Tejera replicó que “sí tocaron salario”, ya que este se compone de “distintos elementos marginales que suman a la remuneración total”.

La secretaria general de Adeom sostuvo que intentaron buscar formas de mitigar el impacto, pero ante la falta de “una buena recepción y una buena devolución” de la intendencia resolvieron “levantar el ámbito” por considerar que no se estaba negociando de “la mejor forma ni con el mejor trato”. Esto, comentó, dilató la negociación del convenio colectivo, generando incluso que el último ámbito de negociación con Bergara fuera en setiembre, a pesar de que la idea inicial era reunirse cada dos meses.

De esta forma, el sindicato llegó a diciembre con una propuesta de convenio que se divide en dos bloques. Por un lado, el de condiciones y medio ambiente de trabajo, que consideran un avance respecto al convenio anterior. Allí se incluyen puntos que “mejoran la tarea y dignifican al trabajador”, como la voluntad de formar “un equipo técnico en salud mental”, crear una mesa de trabajo para “estudiar la insalubridad” y evaluar temas vinculados “al sistema de cuidados”, destacó Tejera.

Sin embargo, el bloque salarial resultó inaceptable para Adeom, opinó la secretaria. La propuesta de un “1% de aumento real de salario a lo largo del quinquenio” no fue de recibo para el sindicato. “Ese porcentaje de aumento en los próximos tres años no alcanza a recuperar ni la pérdida de un mes de lo que fueron estos cuatro meses”, dijo Tejera, quien lamentó que en la plataforma salarial del convenio no se haya dicho que sí a “ningún punto” de los que plantearon.

Diferencias

La exintendenta Carolina Cosse apostó durante su administración a un perfil más conciliador con el sindicato para evitar conflictos. La impronta de Bergara, en tanto, marca algunas diferencias con el período pasado. Uno de estos aspectos refiere al cambio en la forma de trabajo.

Según Tejera, la administración de Bergara “cambió la metodología” al exigir que en “cualquier ámbito” de intercambio con Adeom participen “sí o sí referentes del Departamento de Gestión Humana”, algo que el sindicato no comparte.

“Esta nueva dinámica complejiza muchísimo y ha provocado que se dilaten mucho las reuniones. Antes teníamos la posibilidad de ir y hablar directamente con los directores de servicio, una opción que hoy no existe”, comentó Tejera. En su opinión, esta dilación obstaculiza el diálogo y transforma problemas menores en conflictos institucionales innecesarios. “Atacar un pequeño problema urgente con la dirección del servicio evitaba un conflicto”, explicó. Con las condiciones actuales, cuando se consigue convocar el ámbito de negociación “ya está todo dinamitado”.

Teatro-Solis-Nicolas-Celaya-adhoc-fotos.jpg Nicolás Celaya/ adhocFOTOS

El paro en el Teatro Solís registrado días atrás es un ejemplo, dijo Tejera. Adeom, de acuerdo con su relato, llevaba “dos meses solicitando una reunión”, que se les concedió el pasado viernes, cuando ya “estaba el paro sobre la mesa”.

“Si bien nuestras medidas a veces no caen simpáticas, la mayoría de los conflictos se dan para conseguir mejores condiciones y herramientas para poder brindar un mejor servicio a la población”, dijo Tejera, al defender las medidas sindicales. La dirigente sostuvo que prevén acudir al Ministerio de Trabajo si no logran algunos avances con la intendencia.

Como excepción a las dificultades de relacionamiento, Tejera destacó la “buena estrategia” adoptada en el Departamento de Desarrollo Ambiental, donde el director, Leonardo Herou, designó a una persona para el vínculo diario con los trabajadores, lo que produjo un “cambio muy favorable en el funcionamiento” del área de limpieza.

Para Tejera, el hecho de que el período pasado se vea como menos conflictivo también obedece al contexto de pandemia en el que se dio la negociación del convenio con Cosse. En ese escenario, las tensiones pasaron más desapercibidas, ya que no había posibilidad de hacer grandes movilizaciones.

Reducción de plantilla

El último mensaje presupuestal enviado por Cosse a la Junta Departamental en 2021 se basaba en 8.600 funcionarios. En contraste, la administración de Bergara manifestó que enviará uno por 8.000 funcionarios, lo que es visto por Adeom con gran preocupación por la “pérdida de 600 puestos de trabajo”. Esta reducción, dijo Tejera, se da a pesar de que la cantidad de personas “relacionadas a las tareas municipales a través de distintas metodologías de contratación” no baja.

Por otro lado, el equipo de Bergara, según la dirigente, tiene un perfil “muy técnico” y la “perspectiva de aplicar el avance de la tecnología en muchas tareas”. De hecho, planea implementar una “reestructura cada dos años” para adecuar la tarea con base en la plantilla municipal, lo que llevó a Adeom a pedir un ámbito de participación en esas decisiones.

Tras asumir como intendente y en medio de un contexto presupuestal ajustado, Bergara presentó un plan de “ordenamiento financiero” que incluía recortes de horas extras, disminución del trabajo en “sexto día”, menores extensiones horarias y ajustes en compensaciones, medidas “temporales” que permitirían ahorrar cerca de US$ 20 millones entre octubre de 2025 y marzo de 2026. Desde entonces, los conflictos se han sucedido uno tras otro y afectaron el diálogo institucional, alcanzando su punto más visible con el último plan de movilizaciones anunciado por el sindicato, que prevé manifestarse en cada actividad del intendente hasta que no se revierta la situación, además de convocar a un paro parcial en los municipios A y G esta semana.

Otra de las polémicas más recientes gira en torno a la reestructura de TV Ciudad, una reforma que implicaría la desvinculación de unas 30 personas con el levantamiento de varios programas, recorte de contratos y ajuste de salarios, que Bergara atribuye a “una nueva lógica de dirección” a cargo del nuevo director del canal y no un recorte financiero.

Autoridades de la intendencia prefirieron no hacer declaraciones sobre la relación con Adeom. Fuentes del equipo de Bergara dijeron a Búsqueda que el diálogo con el sindicato “es fluido y que continúan las negociaciones”.