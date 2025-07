ASSE entregó al Parlamento listado de 133 bajas con el respaldo del gremio y críticas de la oposición

Más radical en este punto fue el presidente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP), Martín Pereira, quien, en un principio, cuando trascendieron las primeras cifras de aumentos de sueldos y cargos, no había ocultado su molestia. Las 133 bajas eran “cargos políticos que debieron irse con el gobierno de turno”, los cuales, a su criterio, “están bien cesados”. “No cesaron a ningún trabajador que no fuera político”, concluyó.

Esto último no le consta a Satdjian, quien en el período de gobierno anterior fue subsecretario de Salud. “Lo que sí se ve es que eventualmente hay cargos asistenciales cuyo impacto es difícil de cuantificar, ya que (el listado) no detalla las funciones que cumplían”, expresó. A su criterio, la planilla recibida “está incompleta, es parcial y no es la que se había solicitado en la comisión”. También reclaman saber “el motivo de esas bajas”, porque en el rubro cero, presupuestados, estas pueden ser solo “por fallecimiento, renuncia, destitución o jubilación”. Sobre eventuales traslados, precisó que “el envío de un funcionario a otra unidad ejecutora no es una baja, se le sigue pagando”.

“Sin transparencia”

El miércoles 9, el programa La pecera (Azul FM) divulgó que ASSE aprobó aumentos de sueldo de hasta 60% para 44 funcionarios gerenciales y de asistentes al directorio, así como la creación de 52 nuevos puestos. Esto llevó a los diputados Satdjian y Amin Niffouri, también nacionalista, a anunciar la citación en forma “urgente” de las autoridades del prestador al Parlamento y pedir que se revea la decisión. Dos días después, las autoridades del prestador desmintieron esos números, afirmando que la proyectada reestructura —que implicaba 26 aumentos salariales, de los cuales 12 estaban prendidos a una mayor carga horaria— generaría un ahorro de 125.580.069 pesos al año en el casco central de la institución.

A la semana siguiente, antes de la ida al Parlamento, el directorio de ASSE decidió que los 14 incrementos salariales restantes estarían en el orden del 15%, menos de la mitad de lo inicialmente proyectado y enviado a legisladores oficialistas.

Para Satdjian —quien cuestionó tanto los primeros anuncios como los posteriores y las explicaciones de las autoridades de ASSE en el Parlamento—, el listado presentado tampoco cierra el capítulo. “No hay transparencia. Se pretende justificar aumentos a gerentes, adjuntos y secretarios bajo la premisa de una supuesta estructura de ahorros que no se ha demostrado”, indicó.