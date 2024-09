Buena parte de la dirigencia del PIT-CNT integra listas electorales, pero pocos en primera línea

No es un fenómeno nuevo. En particular, el primer gobierno del Frente Amplio marcó a la dirigencia sindical que vio como varios de sus principales referentes de pronto se convertían en hombres de gobierno , algo que se repitió en los períodos siguientes.

El secretario general del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca), Daniel Diverio, es otro de los dirigentes con buenas posibilidades de convertirse en representante parlamentario. En su caso, encabezará la lista 1001 a la Cámara de Diputados en el departamento de Canelones. Diverio es, además, secretario de Relaciones Laborales y Conflictos del PIT-CNT. Por más que integra el Secretariado Ejecutivo, hace ya un tiempo que no participa con frecuencia de las reuniones.

Aunque con posibilidades parlamentarias más difusas, hay otros integrantes del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT que integrarán listas. Entre ellos están: Martín Pereira, de la Federación de Funcionarios de la Salud Pública, que integrará la lista de El Abrazo al Senado y a Diputados, aunque no está definido en qué lugar; y Fernando Ferreira, de la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida, que es parte del Partido Socialista de los Trabajadores (lista 1968) y estará entre los primeros lugares.

Marcelo Abdala en la sede del PIT-CNT. Foto: Mauricio Zina / adhocFOTOS Marcelo Abdala en la sede del PIT-CNT. Mauricio Zina / adhocFOTOS

Marcelo Abdala, el presidente del PIT-CNT, formará parte de la lista 1001, pero solo como una forma de marcar su “adhesión”. Consultado por Búsqueda aseguró que no está en sus planes dejar la militancia sindical, aunque haya un cambio de gobierno.

“Mi perspectiva es la clase obrera”, dijo. Recordó que su sindicato, el metalúrgico, lo puso como representante en el PIT-CNT y que el último congreso del movimiento sindical le asignó la responsabilidad de ocupar la presidencia, y que esas son sus prioridades.

Como Abdala, hay otros dirigentes que integrarán listas de los sectores en los que militan, pero solo de forma “testimonial”. Uno de ellos es el vicepresidente del PIT-CNT, Joselo López, que ocupará el último lugar en la lista al Senado del sector Encuentro Federal Artiguista, según dijeron a Búsqueda fuentes de ese sector. También el dirigente del sindicato de Ancap, Gerardo Rodríguez, ocupará un lugar simbólico en la lista 90.

Hay otros dirigentes que estarán totalmente por fuera de la contienda electoral, como la dirigente de la Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios, Abigail Puig. “Debo ser casi la única que no está en ningún sector. Tengo profundas diferencias con atar la militancia política a las corrientes sindicales. No podría tolerar que partidos políticos me digan lo que tengo que hacer dentro del movimiento sindical. Por eso no estoy sectorizada”, explicó a Búsqueda. Aclaró igualmente que no cuestionaba la “independencia” de sus compañeros.

Elbia Pereira en la sede del PIT-CNT en Montevideo. Foto: Mauricio Zina / adhocFOTOS Elbia Pereira en la sede del PIT-CNT en Montevideo. Mauricio Zina / adhocFOTOS

La candidata a la vicepresidencia por el Partido Nacional, Valeria Ripoll, criticó esta semana a los dirigentes que integran listas y no renuncian a sus responsabilidades sindicales. “Hoy los dirigentes sindicales son candidatos sin renunciar a su responsabilidad en el PIT-CNT. ¿Dónde están? ¿Defendiendo a los trabajadores, representando a la central sindical o están más preocupados por ser gobierno? ¿Cómo van a hacer campaña? ¿Utilizando los fueros de su sindicato?”, dijo en el programa televisivo Arriba gente de Canal 10.

Ante críticas de algunos actores políticos, Abdala reivindicó el derecho de los dirigentes sindicales de participar de las elecciones nacionales. “Son ciudadanos, tienen derecho a hacerlo, así como lo hace un escribano, un abogado, un representante de las cámaras empresariales”, argumentó.

Sí dijo que “entrar de lleno” en una campaña electoral interfiere con desempeñarse adecuadamente en la militancia sindical. Por ese motivo, entiende razonable que quienes están en esa situación opten, como Elbia Pereira, por tomarse licencia.

Consultado sobre cómo puede afectar el eventual pasaje de varios referentes a la actividad política, Abdala se mostró confiado en la “renovación permanente” que, en su opinión, caracteriza a la dirigencia sindical. “Hay nuevos cuadros preparados para asumir responsabilidades”, dijo.