Fuerza Renovadora definió sus lugares en la lista seregnista, con Gustavo Olmos y Elbia Pereira como suplentes

Discusión por la lista a Diputados

Más ajustada estuvo la discusión por la integración de los lugares que tendrá Fuerza Renovadora en la lista 95 a la Cámara de Diputados en Montevideo. Con el primer lugar de la lista 95 ya asignado al diputado de Asamblea Uruguay Carlos Varela, el debate se centró en quién ocuparía la segunda plaza, destinada a una mujer y del bloque liderado por Bergara.

Si bien se especulaba con que ese lugar podía ser ocupado por Villar o Soria, en la reunión del Consejo Político del pasado jueves 22 el sector Marea Frenteamplista, uno de los fundadores y más influyentes de Fuerza Renovadora, propuso a la dirigente Natalia Acerenza como titular de la segunda línea, y al actual diputado Gustavo Olmos como tercer suplente de la fila. La línea se completa con la dirigente Ema Wilkins como primera suplente (que tiene 23 años y no podría asumir hasta 2026) y por Gonzalo Zuvela como segundo suplente, quien también es militante de base y con frecuencia sube videos a redes sociales comentando temas de coyuntura.

La inclusión de Olmos provocó el rechazo de algunos dirigentes de otras agrupaciones de Fuerza Renovadora. El actual diputado fue denunciado en noviembre del año pasado por su suplente, Martina Casás, por acoso sexual, en un caso que incluyó cuestionamientos de la denunciante a la forma en que procedió el sector político. En marzo, el Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio no encontró pruebas de acoso, aunque el tema todavía está siendo investigado en otros ámbitos, en la medida que Casás también denunció a Olmos en el ámbito penal y en el Ministerio de Trabajo.

Las críticas, dijeron a Búsqueda fuentes del encuentro, no eran “personales” ni referían a su actuación como diputado, que en el bloque todos consideran “destacada”, sino a la “oportunidad política” de incluir a un legislador sobre el que pesa esa denuncia. Los cuestionamientos, no obstante, no hicieron cambiar la posición de Marea Frenteamplista, y mientras algunos ven como un “error político” incluir a Olmos en la lista, otros consideran que es una “humillación” relegar al actual legislador a la tercera suplencia.

Ahora resta que todo Convocatoria ratifique la lista, que incluirá también al dirigente del Partido Demócrata Cristiano Juan Martín Fernández en el tercer lugar de la lista a Diputados por Montevideo y a una dirigente mujer de Asamblea Uruguay —aún por definir— en el cuarto.