Cada vez más venezolanos se instalan en Argentina, planteando un dilema para los intelectuales y la izquierda local

El 9 de enero de 2025, una multitud se juntó en la Plaza de Mayo para recibir al presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, triunfador en unas elecciones que dieron como ganador, de modo fraudulento, a Nicolás Maduro.

Andrea estuvo ahí. Ella todavía no tiene 18 años (es estudiante de escuela media), pero fue allí con su prima movida por los deseos de volver a su país (extraña a sus amigas, y también las comidas, los tequeños y las arepas), pero también porque quiere que la dictadura de Maduro termine. No es una activista política ni forma parte de ninguna organización de exiliados, pero no dudó en tomarse el tren desde el barrio en el que vive (al norte de la ciudad) para ir a la Plaza de Mayo, sin tener mucha idea de lo que esa plaza significa en la historia argentina. Ella llegó a Argentina hace poco más de un año, acompañada de su mamá Daymari y de su hermano Víctor, de 13 años. Daymari recuerda todavía la crisis económica y de desabastecimiento que hubo en su país entre 2015 y 2017, y cómo se alimentaban básicamente con mango, el fruto tropical. Ella tiene estudios universitarios, se recibió en Seguridad e Higiene Industrial y trabajó durante muchos años, como su padre, en la petrolera PDVSA, pero cuando fue demitida del trabajo, vio que en su país no tenía futuro. Su hermano vivía en la Argentina, y ella decidió emigrar con sus hijos. En Venezuela quedaba una de sus hermanas, o sea que la opción era realmente dramática.

Andrea ya se está haciendo amigas en Buenos Aires y se está aporteñando, pero extraña su casa en Puerto Píritu, en el estado Anzoátegui, cerca de la playa. Su mamá, que no puede ejercer la profesión por no tener matrícula, trabaja de lo que puede: en un local de cosmética, hace viandas, sobrevive con la ayuda de su hermano. La historia de esta familia es la de miles de venezolanos que, desde hace varios años, vienen protagonizando una de las diásporas más dramáticas del siglo XXI. Lamentablemente para ellos, es un éxodo que los intelectuales siguen interpretando según coordenadas del siglo pasado, cuando los exiliados latinoamericanos eran víctimas de las dictaduras militares. Obviamente, la palabra de los intelectuales ya no tiene la misma relevancia que cuando la opinión pública se manifestaba en los medios que hoy llamamos tradicionales, pero ayudan a forjar relatos y perspectivas que ayudan a la comprensión del fenómeno.

La razón fundamental de la partida de Daymari y su familia fue económica, pero ella no duda en calificar al gobierno de Maduro de una dictadura y tiene la esperanza de que caiga en breve. La historia de la familia de Daymari, como tantas otras, muestra la diferencia entre el exilio venezolano reciente y lo que fueron los exilios de los setenta, en el siglo XX, provocados por razones políticas y con un claro componente ideológico de izquierda. Brasil, Argentina, Chile y Uruguay fueron los países de donde salieron las migraciones más numerosas y los destinos solían ser España, Francia, México y Cuba. Era una migración de personas con formación política que concitaba la solidaridad de los intelectuales vernáculos. La migración venezolana plantea un nuevo desafío: ¿cómo puede hacer el progresismo o la izquierda para rediseñar su discurso y entender que surgieron fenómenos novedosos que no se pueden interpretar desde grillas tradicionales? ¿Cómo ser crítico con la dictadura de Maduro sin que eso signifique “hacerle juego a la derecha”, esa vieja excusa discursiva que ha llevado a tomas de posición equivocadas cuando no crueles? Los líderes políticos de izquierda en América Latina se encuentran desorientados con la excepción de Gabriel Boric, el presidente chileno, que entendió que la dictadura de Maduro no admite vacilaciones ni posiciones tibias.

A la marcha del 9 de enero no acudieron ni los regulares participantes de las marchas ni los activistas de izquierda ni las tradicionales organizaciones de derechos humanos. Algunas guardaron silencio, otras manifestaron críticas al régimen (como Estela de Carlotto de Abuelas) y hasta la importante Madres de Plaza de Mayo sacó un comunicado celebrando la asunción de Maduro y “deseando que tenga la fortaleza y la sabiduría suficientes y necesarias para continuar la Revolución Bolivariana”. En la marcha no hubo intelectuales reconocidos y sí algunos políticos de derecha con los que es difícil identificarse.