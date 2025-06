Contrapunto de Negro y Petit por los muertos en el antiguo Comcar

“Cuando hay una situación como la que hoy padecemos nosotros, ni siquiera la cárcel inhabilita a que se sigan cometiendo delitos, porque hoy en las cárceles uruguayas ocurren casi todos los delitos que ocurren afuera: estafas, homicidios, abusos sexuales, violencia privada, amenazas, etc., etc., etc. Por lo tanto hoy la cárcel en Uruguay tampoco inhabilita para cometer delitos, sea adentro o incluso con repercusiones fuera de la cárcel”, afirmó Carlos Negro.