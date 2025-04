El gobierno de Orsi busca avanzar en la promesa de construir un hospital para la costa de Canelones

“Hay que mejorar el Hospitalito, ver los servicios que brinda, si tiene que extender la emergencia. Y es muy probable que la nueva infraestructura sea en la Costa de Oro, entre Estación Atlántida y Atlántida, ubicada a unos 45 kilómetros de Montevideo. Ese punto es ideal por la conectividad con las rutas (11, 8 e Interbalnearia) y el crecimiento demográfico”, dijo a Búsqueda el director general de Secretaría del MSP, Rodrigo Márquez Alonso. Él será uno de los ocho integrantes de la comisión, en la que también estarán el gerente general de ASSE, Federico Martiarena, y el director departamental de Salud de Canelones, Gerardo Bruzzone.

El MSP se ha contactado con la Intendencia de Canelones y con candidatos a las próximas elecciones departamentales del 11 de mayo, como el frenteamplista Francisco Legnani y el nacionalista Alfonso Lereté, para discutir el tema y localizar terrenos municipales donde se pueda erigir el nuevo hospital. La superficie, los costos y la operativa que tendrá este centro asistencial comenzarán a discutirse en los próximos días. Uno de los lugares que se estudia como eventual locación es un predio ubicado a cuatro kilómetros al norte de Ruta Interbalnearia, en el kilómetro 164.500 de Ruta 11, donde hoy funciona un mercado de cercanías con feria los sábados.

Sistema integrado

“Lo ideal es que este lugar se complemente con el Hospitalito y los otros centros del sistema de salud que están en la zona. Puede llegar a ser un hospital de segundo nivel (sin CTI) como el del Cerro, pero que no quede solo y aislado como (está) el del Cerro”, agregó Márquez. De la misma forma que en la administración pasada se intentó crear un eje Cerro-Maciel, aquí se quiere hacer algo parecido entre la costa de Canelones y el Hospital de Clínicas.

Según el censo de 2023, en Ciudad de la Costa —limítrofe con Montevideo, comprendida entre los arroyos Carrasco y Pando— viven unas 117.000 personas, mientras que en los municipios de la Costa de Oro —limítrofe con Maldonado, entre los arroyos Pando y Solís Grande—, entre los que se encuentra Atlántida, hay unas 76.000. En este último tramo hay una serie de policlínicas públicas y privadas en Salinas, Estación Atlántida, Parque del Plata, La Floresta, Estación La Floresta, Costa Azul, San Luis, Cuchilla Alta, de acuerdo con un documento que elaboró Lereté para su encuentro con la ministra, incluidas tres bases de SAME 105 (la emergencia de ASSE) en Parque del Plata, San Luis y Soca.

En el Municipio Salinas (el más poblado de la Costa de Oro), en el límite entre los balnearios Salinas y Pinamar, hay un policlínico de la Asociación Española con atención las 24 horas. En la cercana Pando, por Ruta 8, a menos de 20 kilómetros por carretera de Salinas, ASSE tiene un Centro Auxiliar que en 2022 cambió su denominación a hospital —con 10 camas de adultos y seis pediátricas, con laboratorio y rayos X, pero sin block quirúrgico— y cuya emergencia también atiende las 24 horas entre 150 y 160 pacientes por día. Los casos más graves que llegan ahí se derivan a Montevideo o a la mutualista local, Caamepa, que tiene ocho plazas para cuidados intensivos e intermedios.

De acuerdo con los responsables consultados, todos los centros de ASSE de ese eje costero apenas dan abasto a la demanda de atención de sus usuarios, en una zona cuya población crece constantemente.

Candidatos

El martes 25 las autoridades del MSP se reunieron con Legnani, candidato único a la Intendencia de Canelones por el Frente Amplio, favorito a ganar en mayo según las encuestas, y secretario general de la comuna canaria durante los 10 años en que la gobernó Orsi. “Las autoridades nos pidieron que estudiáramos qué terrenos (municipales) hay en Atlántida. Lo que puede aportar la intendencia es eso: tierra y equipos técnicos”, dijo el postulante a Búsqueda.

La ubicación ideal estaría en Estación Atlántida, confirmó, y el terreno que se elija sería cedido en comodato.

El martes siguiente, el mismo día en el que se anunciaba la creación de la comisión que estudiará la instalación del hospital, el MSP recibió a otro de los candidatos a la Intendencia de Canelones, el nacionalista Alfonso Lereté, uno de los postulantes por la Coalición Republicana. “La ministra (Cristina Lustemberg) valoró que fuimos los primeros en entregarle insumos”, señaló.

Como alternativas al posible enclave en Estación Atlántida, Lereté le indicó que en Salinas hay un movimiento de usuarios que bregan porque ahí sea donde se instale el nuevo hospital y otro sobre Ruta Interbalnearia en los accesos a Atlántida. También indicó que en Parque del Plata “el gobierno anterior elaboró un proyecto por $ 50 millones para que la policlínica que está ahí pase a ser centro auxiliar”.

El colorado Walter Cervini, otro de los candidatos de la Coalición Republicana para Canelones, señaló que la instalación de un hospital en la costa canaria sería “una de las prioridades” de su gestión, la que apuntalaría tanto en el gobierno departamental como en su banca de diputado en caso de perder. “Tengo pensado reunirme con la ministra al respecto”, expresó.

Por su lado, el nacionalista Sebastián Andújar, también candidato en Canelones, dijo a Búsqueda que el proyecto de levantar un hospital en la costa de ese departamento lo había instalado el Espacio 40, el sector al que pertenece, en las pasadas elecciones. Como Cervini, aún no tuvo contacto con autoridades del MSP; a diferencia de él, no tiene intenciones de hacerlo. “Un hospital en la costa es algo que realmente amerita y habíamos pensado para eso el Municipio de Salinas, inmediatamente después del peaje del arroyo Pando. No hay mucha diferencia con Estación Atlántida. Al tema lo pusimos nosotros arriba de la mesa para debatir y ahora lo anunciaron ellos (las autoridades). Por ahora, no hemos tenido ninguna comunicación con el ministerio, sabemos lo que sabemos por las noticias. Eso sí, me cuesta entender que se quiera hacer un hospital donde no hay saneamiento”, expresó.