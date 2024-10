El Mides tenía en junio 6.600 solicitudes pendientes de evaluación para el Programa de Asistentes Personales

IN-Anciano-Residencial-Javier-Calvelo.jpg Javier Calvelo / AdhocFOTOS

La Dirección de Cuidados cuenta con un presupuesto anual de unos $ 1.900 millones, del que el Programa de Asistentes Personales representa un 80%.

En la respuesta que dieron a las consultas de Búsqueda, los responsables de la Dirección de Cuidados señalaron que el presupuesto con el que cuentan aumentó 20% en 2020 y resaltaron que, además de sostener el funcionamiento del Programa de Asistentes Personales, se implementaron “nuevos dispositivos”, “planes piloto” e instancias de formación. Todo esto buscó “mejorar la calidad” de los servicios que se brindan.

“El Sistema de Cuidados estaba dispuesto de una manera en la que no se contemplaba en absoluto su sostenibilidad a mediano y largo plazo. Se había montado un sistema que ofrecía cuidados, pero que era incapaz de financiarse sin un aumento exponencial de su presupuesto”, dice el documento enviado a Búsqueda.

Mides: mayor demanda y cambios implementados

En el pedido de acceso a la información pública que respondió en junio, el Mides explicó que desde 2018 se dio un incremento en la demanda de asistentes personales como resultado de la decisión de varios centros educativos de restringir o no permitir el ingreso de alumnos en situación de dependencia severa si no contaban con un asistente personal del Sistema Nacional de Cuidados. Para limitar este fenómeno, en 2021 se suscribió un protocolo para la no discriminación por razones de discapacidad en el ingreso a centros educativos.

En el Programa de Asistentes Personales una de las principales debilidades que esta administración detectó al asumir es la figura contractual para la provisión del servicio. El sistema se maneja con relaciones de trabajo privadas en las que el beneficiario es empleador de su asistente, lo que deriva en conflictos laborales cuando por algún motivo se quiere interrumpir el vínculo.

Para empezar a cambiar esa lógica, en 2022 se puso en marcha un plan piloto que habilita la provisión de servicios de asistencia personal mediante cooperativas de trabajo o sociales. En respuesta a consultas de Búsqueda, el Mides indicó que actualmente hay conformadas unas 13 cooperativas de asistentes personales y a través de ellas se brindan servicios a 94 beneficiarios.

La Dirección de Cuidados aspira a que “cada vez más las asistentes opten” por el mecanismo de las cooperativas, ya que ofrece más “garantías jurídicas” para las dos partes de la relación laboral.

Un estudio del Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo (Ciedur), presentado en un evento en abril pasado, entrevistó a más de 50 asistentes personales que trabajan en tres cooperativas de cuidados de Salto y Tacuarembó. El 78% de las trabajadoras manifestó estar “muy conforme” con la modalidad cooperativa y el 69% consideró que tiene “muchas ventajas” respecto al régimen individual. Entre esas ventajas se destaca como la más mencionada una sensación de “mayor respaldo y más apoyo”.

El programa Facilitador de Autonomía es otra iniciativa a la que el Mides impulsa para reforzar la atención que brinda el Sistema de Cuidados. Se trata de una nueva figura que comenzó a aplicarse en conjunto con la Administración Nacional de Educación Pública en setiembre en 21 escuelas de Montevideo y el interior del país como plan piloto.

En coordinación con el equipo de las escuelas, el facilitador tiene el cometido de dar apoyo a entre uno y tres niños en situación de dependencia moderada. El Mides tiene previsto ampliar el alcance de la experiencia piloto con la contratación de 100 facilitadores que comiencen a trabajar en 2025.

Sistema Nacional de Cuidados: aumento de la demanda y su impacto

La estructura prevista por ley para el Sistema Nacional de Cuidados contempla la figura de un Comité Consultivo cuya función es dar asesoramiento honorario, monitorear la implementación de las políticas y hacer propuestas. Su integración se compone con delegados de organizaciones no gubernamentales, de la academia y de entidades privadas que brindan servicios de cuidados.

La socióloga Valentina Perrotta, integrante del Comité Consultivo del Sistema Nacional de Cuidados en representación de la Universidad de la República, dijo a Búsqueda que la suspensión de las visitas en 2020 no fue una decisión sanitaria —aunque la pandemia complicaba la tarea—, sino que fue una “decisión política”. Quien la tomó, aseguró, fue la anterior directora de Cuidados, Gabriela Bazzano: “Sostenía que hasta que el Programa de Asistentes Personales no mejorara su gestión, hasta que no se revisara el formato de contratación de las asistentes, no se iban a realizar visitas. Esa fue una definición política de esta administración, de la cual la gestión actual no se hace cargo”.

Con la salida de Pablo Bartol del Mides, en mayo de 2021, y la llegada de Martín Lema, el cargo que ocupaba Bazzano pasó a desempeñarlo Krall, actual directora de Cuidados.

Perrotta coincidió en que la modalidad de contratación requería mejoras y en que las cooperativas dan “mayor protección a todas la partes”. Sin embargo, está convencida de que no debieron suspenderse las visitas porque estaba claro que avanzar en la provisión colectiva demanda tiempo. Recordó que se lo advirtieron con insistencia al Mides, que igual decidió no hacerlas.

El aumento de la demanda, para Perrotta, es una evolución natural tras la creación del Sistema de Cuidados y es una buena noticia. “¡Qué suerte que aumenta la demanda! ¡Qué suerte! Porque quiere decir que la población conoce sus derechos, conoce que tiene derecho a pedir este servicio; confía y lo pide. Eso lo tenés que planificar. No cae del cielo y no es un problema. Tenés que tener los recursos para atender esa demanda”, dijo.

En este último punto, cuestionó el accionar del Mides en este quinquenio, que, a su juicio, no “diseñó y planificó” como debía la respuesta a esa demanda. Poder dar respuesta implicaba fortalecer la Secretaría de Cuidados y, en su opinión, “sucedió todo lo contrario”.

Mencionó como una señal de debilitamiento la decisión de unificar la Secretaría Nacional de Cuidados con el Programa Nacional de Discapacidad, para crear la Secretaría Nacional de Cuidados y Discapacidad. “Fue un retroceso conceptual y de prioridad. Claramente la dependencia y la discapacidad no son sinónimos”, opinó.

La gestión del Sistema Nacional de Cuidados ha sido cuestionada en el último tiempo por algunos referentes internacionales. La abogada e investigadora argentina Laura Pautassi, por ejemplo, dijo en abril de este año a Búsqueda que observaba un estancamiento de su funcionamiento, que en los últimos años no había existido ni “mayor financiamiento” ni “dinamización” y que ya no se veía la “cohesión” y la “articulación virtuosa” que al principio mostraba con otros actores, como la academia y las organizaciones sociales.

También Carlos Ríos Espinosa, director asociado de Derechos de las Personas con Discapacidad de la organización Human Rights Watch, en un informe que publicó en setiembre sobre el sistema uruguayo cuestionó varios aspectos del Programa de Asistentes Personales.