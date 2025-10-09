Empresas de la construcción quieren promover un reclamo civil para recuperar desvíos del fondo de vivienda

Mientras la Fiscalía avanza en la investigación penal sobre los desvíos de dinero del Fondo Social de Vivienda de Obreros de la Construcción (Fosvoc), nuevas acciones en análisis apuntan a obtener un resarcimiento por los perjuicios económicos de las maniobras de fraude. La directiva del fondo, conformada por dos delegados sindicales y dos empresariales, evalúa iniciar un reclamo civil por el caso.

Solo en los años 2024 y 2023 se desviaron del Fosvoc mediante maniobras irregulares más de US$ 1,1 millones. Por el caso, hasta ahora, fueron condenados tres exdirigentes del Sindicato Único Nacional de la Construcción ( Sunca ): Bruno Bertolio, Santiago Bernaola y Víctor Rivero. Bertolio fue presidente del fondo en 2024 y era desde varios años antes el principal delegado sindical.

Fue la propia directiva del Fosvoc la que presentó una denuncia penal en enero tras detectar en una auditoría transferencias irregulares de dinero en 2024 por más de US$ 800.000.

Las cámaras de la construcción tienen resuelto promover un reclamo civil para intentar recuperar parte del dinero desviado del Fosvoc, dijeron a Búsqueda fuentes empresariales. En las últimas semanas impulsaron esta iniciativa en la directiva del fondo a través de sus delegados y están a la espera de la posición que adopte el Sunca.

El sindicato todavía no tiene una posición definida. El tema se abordó en el Comité Ejecutivo el 1º de octubre, pero la decisión se pospuso para la segunda quincena del mes, cuando ese órgano de dirección vuelva a reunirse. Informes jurídicos pedidos por el sindicato sugieren también avanzar por la vía civil, dijeron fuentes sindicales.

El último mes, la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de 3er turno retomó la investigación sobre el Fosvoc, que había quedado detenida tras la feria judicial de julio. La indagatoria abarca ahora posibles maniobras irregulares desde el año 2018.

Además de los condenados, hay una decena de personas indagadas. Varias de ellas fueron citadas a declarar para esta semana. Esta ronda de convocatorias incluye a algunos exdirigentes del Sunca, que fueron expulsados de la organización por haber recibido dinero irregular del fondo.

Entre las personas indagadas está Laura Alberti, secretaria de Finanzas del Sunca y del Partido Comunista. También es indagada Stella Rey, exfuncionaria administrativa del Fosvoc que tenía un cargo de jefa de departamento y autorización para el manejo de cuentas bancarias. Rey está encaminada a una formalización, pues en declaraciones anteriores reconoció que ejecutó numerosas transferencias irregulares en 2024.

Una de las líneas de investigación que sigue la fiscalía busca determinar si existió financiamiento irregular del Sunca y del Partido Comunista a través de fondos del Fosvoc.

El Fosvoc es uno de los cuatro fondos sociales de la construcción y su cometido es brindar ayuda económica a los trabajadores de la industria para la adquisición de una vivienda nueva o usada, o para la construcción o reforma de su vivienda ya existente. Los dineros que administra con esa finalidad provienen de un aporte del 0,025% del salario nominal de los trabajadores y otro idéntico del empleador.

Auditoría del Tribunal de Cuentas

Un equipo del Tribunal de Cuentas inició en los últimos días un proceso de auditoría de los estados financieros del Sunca, informaron a Búsqueda fuentes sindicales. Aunque no es un organismo público, el sindicato de la construcción está alcanzado por el control del organismo porque accede a fondos públicos a través de convenios con distintas entidades estatales como la Intendencia de Montevideo.

Las fuentes explicaron que el procedimiento no obedece a que exista un indicio de irregularidad en el Sunca, sino que el trabajo está en el marco de la planificación de auditorías que hace el Tribunal de Cuentas. De todas formas, para decidir a qué instituciones se audita se toman en cuenta elementos como “índices de riesgo”.

La auditoría del Tribunal de Cuentas tiene el cometido de verificar “si los estados financieros reflejan razonablemente la situación” de la organización. El Sunca ya audita sus estados financieros con una empresa privada contratada para esa tarea.

El procedimiento de control iniciado por el organismo de contralor se da en momentos en que, además de la investigación sobre el Fosvoc, el Sunca recibió, por la donación de la llamada “hora solidaria”, cuestionamientos de parte de la familia de un trabajador fallecido. La familia sostiene que existen irregularidades en el dinero que les entregó el sindicato: por un lado faltan empresas constructoras en la liquidación que les entregaron y por otro plantean dudas sobre el monto en relación con la afiliación que el sindicato dice tener.

Cada vez que un trabajador de la construcción muere en un accidente laboral, ese mes a los trabajadores afiliados al Sunca se les descuenta el monto equivalente a una hora de trabajo para hacer la donación a la familia. Las empresas constructoras funcionan como agentes de retención de ese dinero que luego derivan al sindicato.