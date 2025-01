Especialista en derecho del trabajo sugiere ley de reducción de la jornada laboral a 44 horas semanales

—Creo que debería haber una ley general de 44 horas de limitación de la jornada. Después de 110 años, 48 horas me parece que no va. ¿Es posible una ley de 40 horas, de 41, de 42 horas? Sí, pero yo entiendo que, por debajo de las 44 horas, la reducción de la jornada debería ser pactada por negociación colectiva, de actividad o de empresa, y, además, establecer algún mecanismo flexibilizador en beneficio de los empleadores, como que no necesariamente haya que distribuir esas horas semanales en cinco o seis días. Resumiendo, 44 horas legal para todos, debajo de 44 horas, negociación.