    Fiscalía pide 16 años de prisión para Gustavo Penadés y dice que tiene elementos “suficientes y sólidos” para acusarlo

    La fiscal busca responsabilizarlo por 20 delitos vinculados a explotación y abuso sexual de menores; para Sebastián Mauvezín pidió siete años de cárcel

    Gustavo Penadés. &nbsp;

    Gustavo Penadés.

     

    FOTO

    Adhoc-Mauricio Zina
    Búsqueda | Macarena Saavedra
    Por Macarena Saavedra

    Sobre el final de la tarde de ayer miércoles 8 de octubre, la Fiscalía de Delitos Sexuales de 3er turno presentó la acusación contra el exsenador del Partido Nacional Gustavo Penadés y Sebastián Mauvezín, después de dos años de investigar la causa y dos días antes de que venciera el plazo.

    Para Penadés, la fiscalía solicitó que cumpla una pena de 16 años de prisión por 20 delitos, entre ellos retribución a la explotación sexual de menores de edad, abuso sexual especialmente agravados, delitos de abuso sexual, violación y atentado violento al pudor. En el caso de Mauvezín, que era quien oficiaba de intermediario y captaba a menores para presentarle al exsenador, el Ministerio Público pidió una condena de seis años de prisión por siete delitos de contribución a la explotación sexual de menores.

    El vocero de la fiscalía, Javier Benech, dijo en rueda de prensa consignada por Telemundo que la fiscalía “considera que tiene elementos suficientes y sólidos” para acusarlos y responsabilizarlos por los presuntos delitos que cometieron. En el caso del exsenador, señaló que hubo “mínimos cambios” respecto a los 30 delitos por los cuales había sido formalizado, pero que “conceptualmente se trata de una unidad del trabajo de la fiscalía”.

    Control de acusación

    La acusación fue presentada por la fiscal Isabel Ithurralde, quien asumió el caso meses atrás, luego de que a Alicia Ghione le dieran licencia médica. Ahora la defensa de Mauvezín y la de Penadés tendrán un plazo de 30 días para contestar y luego comenzará el control de acusación, donde se debatirá la admisibilidad de todas las pruebas que van a ingresar al juicio, como los testimonios anticipados de las víctimas, las pericias y el análisis de los celulares. Es la etapa previa al comienzo del juicio oral y público.

    En la reciente entrevista que mantuvo con Búsqueda desde la cárcel, Penadés reafirmó que es “absolutamente inocente” de todos los cargos que se le imputan, negó haber estado con menores de edad y dijo que deseaba “que llegue el juicio” para que su defensa “demuestre muchas cosas”.

    “Yo estoy esperanzado de que retomemos el camino de que el juicio sea prueba contra prueba, que sea un juicio normal, porque no me puede jugar en contra que fui senador y político, que es lo que me ha pasado hasta ahora. Soy un ciudadano común y corriente”, afirmó.

