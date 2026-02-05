Habilitación en Canelones de aplicaciones de transporte, con cupos y criterios indefinidos, provoca tensión entre choferes

La reciente aprobación por parte de la Junta Departamental de Canelones de una regulación para el transporte privado a través de aplicaciones como Uber y Cabify provocó un clima de tensión y nerviosismo entre los trabajadores del sector, que temen por el futuro laboral de cientos de conductores. En un departamento donde la actividad creció vertiginosamente —pasando de unos 300 conductores registrados hace un año y medio a cerca de 1.500 hoy, aunque este número es discutido—, la inminente distribución de permisos, con cupos todavía indefinidos, generó incertidumbre y hasta algunos cruces.

La Asociación Única de Conductores de Aplicaciones de Canelones (Aucac) estuvo entre los promotores de la regulación, a la que se llegó tras un intercambio con la intendencia. La organización, que existe desde julio de 2024, nuclea a unos 85 conductores.

En las últimas semanas empezaron a circular mensajes de WhatsApp entre choferes de aplicaciones con versiones que hablan de que solo quienes integran Aucac podrán acceder a permisos. En algunos de esos mensajes se menciona incluso la posibilidad de abonar una supuesta cuota retroactiva para ingresar a la asociación antes de que se concrete el llamado municipal. Ante esas especulaciones, un grupo de unos 40 choferes que están por fuera de la asociación comenzaron a intercambiar y evalúan ponerse en contacto con la intendencia. “Nuestra intención es solamente que la adjudicación de permisarios se haga de manera justa”, afirmó uno de ellos.

El presidente de Aucac, Diego de la Sierra, calificó las versiones que circulan entre choferes como un intento de “embarrar la cancha”. Explicó a Búsqueda que la organización nació cuando las aplicaciones funcionaban en el departamento sin ningún tipo de control, y que desde entonces buscaron concretar con las autoridades departamentales un proceso regulatorio.

En los mensajes que circulan se afima que Aucac la integran 300 conductores. De la Sierra insistió en que son solo 85 y que incluso desde setiembre de 2025, cuando comenzaron a “trabajar fuerte en la regulación”, ya no aceptan más integrantes por recomendación de la propia intendencia.

También señaló que “nunca cobraron una cuota retroactiva a quienes ingresaron” y que “también es falso” que estar en Aucac garantice la obtención del permiso. Aseguró que los requisitos los pondrá la intendencia y serán los que marquen quien accede. “El número base de la intendencia no va a ser 85 y mucho menos 85 de Aucac. Si fuera así, le estaríamos diciendo a la comuna qué hacer y no tenemos esas potestades”, afirmó.

El director de Tránsito de Canelones, Alejandro Alberro, dijo a Búsqueda que los criterios para otorgar los permisos se definirán cuando el intendente, Francisco Legnani, vuelva de su viaje a China, junto con la comitiva uruguaya. “Ser parte de Aucac para obtener el permiso no es un requisito que hayamos hablado”, afirmó. Sí, en cambio, adelantó que se habló de dar prioridad a los taxímetros, que son unos 266 en el departamento.

Prioridad y criterios

“Fuimos parte activa del proyecto inicial de regulación luego de estudiar los proyectos de Montevideo y Maldonado, y trabajamos muchas horas con Alberro, para que el proyecto se adecuara al departamento y a la necesidad de los choferes”, contó De la Sierra.

El dirigente explicó que lo que sí hablaron con las autoridades fue que uno de los requerimientos evaluados sea el tiempo que cada conductor lleve trabajado en la aplicación, ya que existen muchas cuentas que se abrieron a fines de diciembre bajo la expectativa de la aprobación del decreto “para sacar ventaja”. Dijo que la distribución de cupos “será un tema de la intendencia” y que también cada aplicación planteará sus propias exigencias.

Según De la Sierra, los conductores de aplicaciones en Canelones no son 1.500, sino entre 500 y 600 y muchos también trabajan en Montevideo, por lo que al entrar en vigor la nueva reglamentación deberán elegir un departamento para desarrollar su actividad.

“Esta situación tensa nace desde la incertidumbre. Todavía hay muchos permisarios de taxi a los que no les sirve que las aplicaciones se hayan regulado. También hay gente que tiene miedo de quedarse sin trabajo, pero hasta que no se defina cuántos choferes van a obtener permisos y cuáles serán los requisitos es inevitable entrar en pánico”, opinó.

A la espera del regreso de Legnani, Alberro se refirió a algunos criterios que están sobre la mesa. “Estamos trabajando en la reglamentación y entendemos que tiene un texto muy abarcativo con las condiciones que se exigen tanto para los vehículos como para los permisarios. Pero lo que hemos dicho desde el inicio es que entendemos que los primeros permisos de aplicación que van a ser otorgados son los taxímetros y que el taxi tiene que ser partícipe de este proceso de trabajo con la aplicación”, señaló.

Aunque no estaban reguladas, Alberro reconoció que las aplicaciones ya operan hace años en Canelones y son “sustento” de muchas familias. En ese sentido, indicó que el “tiempo que lleva cada conductor en el puesto” y las horas que realizan son otras variables que pretenden atender. “No tenemos definido cuál va a ser el criterio, pero lo que sí sabemos es que no vamos a dejar personas sin su sustento familiar”, aseguró.

Sobre las acusaciones contra Aucac, Alberro dijo que la asociación fue parte del intercambio y del proceso de diálogo al igual que otras agrupaciones involucradas, pero reiteró que “la última palabra la tiene el intendente”.

La incertidumbre persistirá hasta fines de febrero, cuando el director estima que podría abrirse el llamado a inscripción. Alberro adelantó que se creará una “mesa de trabajo de evaluación” para evitar que “ni el usuario espere 20 minutos ni que la cantidad de permisarios haga que la hora le quede a un valor muy bajo”, protegiendo así la rentabilidad y calidad del servicio. Mientras tanto, advirtió que habrá un “parteaguas” cuando los conductores con permiso en Montevideo deban elegir, ya que ahora se exigirá domicilio, libreta y vehículo empadronado en Canelones con seguro total —inclusive pasajero—, y que el auto no tenga más de siete años de antigüedad, además de un código QR identificatorio de los conductores habilitados. “La fiscalización y el control de este sistema va a ser parte de nuestras prioridades cuando esto quede totalmente reglamentado y en funcionamiento”, cerró.